بودجه شهرداری دامغان ۵۴میلیارد تومان است

مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بودجه سال ۹۷ شهرداری دامغان، تأکید کرد: این بودجه پس از تصویب در صحن شورای اسلامی، معادل ۵۴ میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان عنوان‌شده که در مقایسه با بودجه ۵۲ میلیارد تومانی سال گذشته بیش از دو میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

وی بابیان اینکه این اعتبارات در دو بخش جاری با سهم ۶۰ درصد و عمرانی با سهم ۴۰ درصد هزینه خواهد شد، افزود: شهرداری ۷۵ پروژه عمرانی کوچک و بزرگ را در سال جاری در دستور کار دارد که برای اجرای آن ۳۳ میلیارد تومان اعتبار لازم است که می‌توانیم ز محل اعتبارات عمرانی این امر را پیش‌بینی کنیم.

شهردار دامغان در ادامه گفت: طرح تفصیلی این شهر نیز از جمله برنامه‌های شهرداری در کنار تکمیل طرح نرم افزاری طرح جامع شهری است که پیگیری‌های لازم در این راستا صورت گرفته است.

نصرتی گفت: در بحث دریافت عوارض شهری و خدمات ارائه‌شده به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی میلیاردها تومان طلبکار است که در صورت پرداخت این وجوه می‌توانیم شاهد اقدامات بهتری از شهرداری باشیم.