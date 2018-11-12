تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش حقوق کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر این نماینده مردم تبریز، زهرا ساعی با اعلام این خبر که شورای عالی کار روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد، اظهار داشت: بررسی‌ها در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی نشان داد با توجه به تغییراتی که در نرخ کالاهای اساسی در کشور ایجاد شده است، توان خرید کارگران به یک سوم کاهش پیدا کرده است، بنابراین پیش از این سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته بودیم که شورای عالی کار برای افزایش حقوق و دستمزد این قشر جلسه‌ای داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته روند انتخاب وزیر جدید برای این وزارتخانه باعث شد که برگزاری جلسه این شورا نیز به تعویق بیفتد، اما اولین خواسته ما از شریعتمداری این بود که در این مورد سرعت عمل داشته باشد و مشکلات معیشتی که برای کارگران ایجاد شده است را مورد بررسی قرار دهد.

ساعی تاکید کرد: ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دادیم به دلیل نوساناتی که ممکن است سال‌های آتی نیز در بازار ایجاد شود، شورای عالی کار باید در طول سال در چند نوبت برای رسیدگی به حقوق و دستمزد کارگران جلسه تشکیل دهد.

وی اظهار کرد: ما در تلاش هستیم که هم بتوانیم میزان حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهیم و هم در کنار آن، بُن‌های حمایتی غیرنقدی برای خرید کالا را برای این قشر ایجاد کنیم تا هم یک سبد کالا با هدف بهبود معیشت کارگران تعیین شود و سفره آنها را که بیش از پیش کوچک‌تر شده است را وسیع کند و هم بتوانیم با این اقدام از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: قطعاً از نشست روز سه‌شنبه شورای عالی کار اخبار خوبی شنیده خواهد شد که بتوانیم در پی آن، مشکلات کارگران را که قشر زحمتکش جامعه هستند و در هر شرایطی با جان و دل متعهدانه به فعالیت می‌پردازند و کار خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند را رفع کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون قشر کارگر کمترین دستمزد را دریافت می‌کند، کما اینکه می‌توان گفت میزان حقوق تعیین شده برای آنها با استاندارد تعیین شده در جهان که با افزایش تورم تغییر پیدا می‌کند، فاصله زیادی دارد و ما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانیم با نورم آن پیش برویم، اما امیدواریم که شورای عالی کار با نگاهی ویژه به افزایش دریافتی کارگران بپردازد.