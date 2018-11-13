وقف علم و فناوری زیربنای توسعه اقتصاد مقاومتی است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یکی از ارزشهای ویژه فرهنگ و تمدن اسلامی، توجه به سنت حسنه وقف برای توسعه عمران و آبادی جامعه اسلامی است؛ اما پر واضح است ترویج و تقویت این سنت حسنه باید مطابق با نیازهای جامعه حرکت کرده و توسعه یابد.
بدون شک امروزه با توجه ضرورت ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی، ضرورت دارد وقف خیرین و واقفین در راستای تقویت مؤلفههای علم و فناوری و حمایت از نخبگان، نوآوران و کارآفرینان دانشگاهی باشد، مسئلهای که عصر دوشنبه در نشست اعضای هیات مؤسس بنیاد یاوران وقف علم و فناوری استان به آن تأکید و ایجاد رویکرد جدید در ترویج و فرهنگسازی سنت حسنه وقف مورد توجه قرار گرفت.
رئیس هیأت مؤسس بنیاد یاوران وقف علم و فناوری استان قم در این نشست گفت: توسعه وقف در حوزه علم و فناوری سبب تقویت اقتصاد مقاومتی میشود.
سید حسین اخوان علوی بیان اینکه بنیاد یاوران وقف علم و فناوری استان قم در راستای بهرهگیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و واقفین و تشویق و ترغیب توانگران و نیکاندیشان ایجاد شده است، گفت: برای این منظور اساسنامه بنیاد با تصویب و امضای ۷ سازمان حقوقی عضو رسید.
وی با تأکید بر اینکه توسعه وقف فناوری به گسترش و ترویج اقتصاد دانش بنیان کمک میکند، ادامه داد: توسعه و تجاریسازی علم، نوآوری و فناوری و گسترش کارآفرینی و توسعه اشتغال دانشمحور دانشگاهیان و نخبگان با کمک گروههای واقفین و خیرین از دیگر اهداف اساسی این بنیاد تلقی میشود.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم افزود: برای نیل به اهداف مهم عاملیت مالی یک بانک به بتواند زمینه ورود و حمایت واقفین و خیرین را فراهم کند، امری اجتناب ناپذیر است.
اخوان علوی با اشاره به اینکه در اساسنامه بنیاد خیریه یاوران وقف علم و فناوری استان قم ۲۰ وظیفه اساسی تعریف و تبیین شده است، گفت: وجه تمایز این بنیاد با بسیاری دیگر از مؤسسات و انجمنهای خیریه این است که در نظر داریم، واقفین و خیرین علم و فناوری (جامعه هدف اول) در قبال ارائه خدمات مادی و معنوی به نوآوران، فناوران، دانشگاهیان و نخبگان فعال و علاقهمند به فعالیت در حوزه علم و فناوری (جامعه هدف دوم) به یک ارزش افزوده و خدمت متقابل دست پیدا کند.
لزوم تعیین عامل مالی برای امور خیریه
عامل مالی بنیاد یاوران وقف علم و فناوری استان قم نیز با اشاره به اینکه همواره رویکرد موسسه کوثر در توسعه فعالیتهای اجتماعی عام المنفعه مبتنی بر ارزشهای دینی بوده است، گفت: حمایت از توسعه و ترویج وقف بهویژه در حوزه علم و فناوری منجر به گسترش کارآفرینی و رونق اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.
مسعود اقدسی با تأکید بر اینکه به عنوان بانک عامل، برنامههای بسیاری را برای توسعه وقف علم و فناوری داریم، گفت: امروزه تولید علم و فناوری پایه و زیربنای اساسی تولید ثروت و قدرت کشور محسوب میشود.
یکی از اعضای هیئت مؤسس این بنیاد نیز گفت: تقویت انگیزه، تشویق و هدایت واقفین و خیرین به سمت «علم و فناوری» و تقدیر از عملکرد یاوران، تحلیل توانمندیهای بالفعل و بالقوه واقفین و خیرین علم و فناوری در سه بخش مادی، اجتماعی و معنوی از وظایف مهم این بنیاد تلقی میشود.
محسن خسروانی، مدیر دفتر شهید فهمیده گفت: حمایت از خلاقیت و نوآوری نوجوانان و جوانان بهویژه دانشآموزان و دانشجویان و کمک به نمونهسازی محصول از ایدههای آنها از طریق این بنیاد امکانپذیر است.
در اسلام وقف بر پایه علم و دانش بنا شده است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز به عنوان دیگر از اعضای هیأت مؤسس بنیاد راهاندازی و شکلگیری بنیاد را بسیار مفید و ضروری دانست و گفت: واقعاً حمایت از نوآوران و فناوران و نخبگان در قالب وقف علم و فناوری ابتکاری ستودنی و لازم است.
حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم با بیان اینکه در اسلام وقف بر پایه علم و دانش بنا شده است گفت: فرهنگ و تمدن اسلامی بر پایه وقف شکل گرفته و این امر خیر در توسعه علم و دانش تأثیر بیبدیلی داشته است.
وی با بیان اینکه تشکیل و راهاندازی بنیاد یاوران وقف علم و فناوری مورد حمایت ما خواهد بود، گفت: تداوم حرکت و رشد بنیاد نیاز به همدلی، وفاق و صبر دارد.
وقف موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان
یکی دیگر از اعضای هیأت مؤسس بنیاد یاوران وقف علم و فناوری استان قم بر برکات معنوی وقف در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: وقف میتواند به رشد و توسعه اقتصاد اسلامی کمک شایانی کند.
محمد محمدرضایی، رئیس بنیاد نخبگان استان قم با اشاره به اینکه دین مبین اسلام در زمینه علماندوزی و ترویج سنت وقف، انفاق و نیکوکاری تأکید دارد، گفت: وقف علم و فناوری میتواند به رشد و توسعه طرحهای کارآفرینی و اشتغالزایی نخبگان جوان بینجامد.
رئیس دانشگاه صنعتی قم نیز با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به وقف برآمده از علم تأکید دارند، گفت: لازم است طبق دیدگاه معظم له امر مبارک و با برکت وقف در حوزه پزشکی، علوم جدید و حتی در ترویج دین به شکل مدرن حضور و کارآیی داشته باشد.
جلال رضایی نور با استناد به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) وقف در عرصه علم و دانش را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بر اساس این حدیث گوهربار تنها صدقه جاریه، علم نافع و فرزند صالح بعد از مرگ هر انسان باقی میماند و باید همه کمک کنند تا وقف علم نافع ترویج یابد.
دغدغه اصلی کشور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان است
مدیرعامل خیرین مدرسهساز استان قم نیز با حمایت از راهاندازی بنیاد یاوران وقف علم و فناوری گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی کشور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
سید ناصر علایی با بیان اینکه باید حمایتهای مادی و معنوی خیرین و واقفین به سمت ایجاد اشتغالهای مفید و کارآفرینی باشد، گفت: تشکیل بنیاد یاوران وقف علم و فناوری میتواند به شناسایی و ایجاد اشتغال جوانان کارآفرین و توسعه اقتصادی استان کمک کند.
شایان ذکر است، موسسه کوثر، مدیریت دفتر شهید فهمیده استان قم، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، بنیاد نخبگان استان قم، دانشگاه صنعتی قم، مجمع خیرین مدرسهساز استان قم و پارک علم و فناوری استان قم از اعضای هیأت مؤسس بنیاد یاوران وقف علم و فناوری استان قم هستند.
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