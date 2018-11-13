میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط استقلال در این فصل خیلی ایده آل نیست و آنها باید برای بازگشت به کورس قهرمانی در نیم فصل دوم دست به تغییرات بزنند.

ماجدی گفت: من توانایی فنی بازیکنان را زیر سئوال نمی برم اما بنیه و پتانسیل این تیم برای حضور در لیگ برتر و فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا به حد کفایت نیست و این تیم از نظر کمی باید تقویت شود.

سرپرست پیشین آبی پوشان گفت: به اعتقاد من استقلال حداقل به ۵ بازیکن جدید در خطوط مختلف نیاز دارد. بازیکنانی که باید نقش محوری داشته باشند و تاثیر گذار باشند. خلاء یک هافبک طراح و بازیساز در کنار یک مهاجم تمام کننده در این تیم محسوس است.

وی افزود: فصل گذشته تیام از موقعیت‌های نصفه و نیمه تیمش را صاحب گل می‌کرد اما مهاجمان فعلی حتی از فرصتهای بالای ۹۰درصد هم نمی توانند استفاده کنند.

پیشکسوت آبی پوشان با بیان این نکته که هنوز همه فرصتهای قهرمانی در لیگ برتر از دست نرفته بیان داشت: حذف از جام حذفی ضربه مهلکی بود بر استقلال چون آنها خودشان را مدعی اصلی قهرمانی در آن می دانستند. اما حالا باید همه تمرکز این تیم بر روی لیگ برتر باشد. فرصت قهرمانی در لیگ هنوز برای این تیم از دست نرفته و اگر مجموعه باشگاه اعم از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان قدری باهوش تر عمل کنند قطعا امتیازات از دست رفته جبران شده و استقلال مدعی قهرمانی می شود.