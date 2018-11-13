ساده زیستی ترجمان زندگی روحانیان و مدیران باشد/ضرورت دوری از غرور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی صبح سه‌شنبه در نشستی با شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و روحانیان گرمسار به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ضمن اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اهمیت آن در برهه کنونی، بیان داشت: اربعین انقلاب اسلامی امسال با تهدیدات بیرونی و درونی دارای ویژگی‌ها و اهمیت‌های بسیاری است اما رهبر انقلاب اسلامی با هوشیاری خاص خود برنامه ۵۰ساله پیشرفت انقلاب اسلامی را مطرح می‌کنند و تمامی توطئه‌های رنگارنگ دشمنان این مرزوبوم نقش بر آب و امید در دل دوستداران انقلاب مضاعف می‌شود لذا باید تلاش کنیم تا مردم را از تهدیدات نجات داده و به سمت باورمندی طی طریق کنیم.

وی افزود: پس از اربعین انقلاب اسلامی به نظر می‌رسد که گفتمان انقلاب به‌مثابه یک مقوله جریان آفرین می‌تواند به مردم نویدبخش و امیدآفرین باشد. مردمی که پس از گردنه‌های سختی که با استقامت از آن عبور کرده و امروز به برکت انقلاب به ساحل امید می‌رسند.

ضرورت رفع نقاط ضعف

معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی بابیان اینکه ویژگی دیگر اربعین انقلاب اسلامی این است که امروز می‌توانیم به کارنامه عملکردمان نگاه کرده و نقاط ضعفمان را پوشش دهیم، ابراز داشت: هرکجا کاری را با اخلاص انجام داده‌ایم، قطعاً اثربخشی آن بیشتر بود لذا یک روحانی مستقر که به هدایتگری مشغول است، اگر از سر باور و اخلاص نکته‌ای را مطرح و برای رشد و تعالی و هدایتگری دغدغه‌مندی دارد، باید امید داشته باشد که ضریب نفوذ تبلیغش افزون خواهد شد.

دارابی با تأکید بر اینکه سومین ویژگی اربعین انقلاب، ترویج فرهنگ اسلامی است، تأکید داشت: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند فرهنگ از اقتصاد نیز مهم‌تر است و ما معتقد هستیم فرهنگ همان تنفس هوایی است که مردم به آن نیاز دارند پس اگر مردم در هوای آلوده به توطئه‌های شوم دشمنان تنفس کنند، قطعاً جامعه ضربه خواهد خورد پس ویژگی امسال در ساحت دهه فجر، ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان ضمن بیان اینکه ساده زیستی امروز باید ترجمان زندگی مدیران، طلبه‌ها، مسئولان، مبلغان و روحانیان و... باشد، تأکید داشت: امروز یکی از ویژگی‌هایی که می‌تواند مدیران ما را در عرصه نظام اسلامی رو به تعالی سوق دهد، دوری از دنیاپرستی و تجملات است همان‌طور که امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کردند، پرهیز از اشرافی‌گری بسیار مهم است و این امر اما به‌خصوص برای طلبه‌ها و مبلغان اعزامی و روحانیان دارای اهمیت بسزایی است.

مکلف به خدمت‌رسانی هستیم

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی بابیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که مبلغان باید به آن نگاه ویژه داشته باشند، دوری از کبر و غرور است، بیان کرد: باید صادقانه با مردم مواجهه داشت و حتی نقص‌هایمان را نیز باید به مردم بگوییم تا اگر کاستی در مسیر خدمات ما است بر گردن دیگران و انقلاب اسلامی نیست.

دارابی بابیان اینکه طبق پژوهش‌های صورت گرفته هرچه انسجام درونی نهادهای درونی انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرد، موجبات کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم شد و هر زمان این امر رخ نداده باشد، قطعاً نتیجه ای معکوس پیش خواهد آمد، بیان کرد: حضور روحانیان می تواند به هم افزایی و هم گرایی بیشتر در زمینه عملکرد فرهنگی بینجامد.

وی در دیگر بخش سخنان خود خطاب به مبلغان اعزامی و مستقر استان سمنان، تاکید کرد: فرصت خدمت‌رسانی بسیار اندک است و از آنجا که ما مکلف به خدمت رسانی به مردم هستیم می بایست این لحظه‌ها را قدر شمارده و در راه اعتلای نظام اسلامی و ترویج دین مبین اسلام گام برداریم.