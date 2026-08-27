به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر در حاشیه سفر به کاشان و در جریان افتتاح چند طرح حوزه سلامت اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های اورژانس و نوسازی ناوگان آمبولانس با مشارکت خیران می‌تواند نقش موثری در ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی و نجات جان مردم داشته باشد.

وی ابراز کرد: اورژانس خط مقدم نظام سلامت است و سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون تماس و حدود ۶ میلیون ماموریت را پوشش می‌دهد.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: همزمان با هفته دولت ۱۰۱ پروژه اورژانس در کشور افتتاح می‌شود و طی دو سال گذشته نیز نزدیک به ۱۵۰ دستگاه آمبولانس با مشارکت خیران خریداری و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان اورژانس کشور آمادگی دارد برای تامین آمبولانس مورد نیاز مناطق، ۵۰ درصد هزینه را مشارکت کند و از خیران دعوت می‌کنیم در این زمینه نیز مشارکت بیشتری داشته باشند.

بسیاری از نیازهای اورژانس کاشان در حد امکانات و مقدورات کشور تأمین شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه این طرحها اظهار کرد: پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرک صنعتی جعفر آباد کاشان با توجه به موقعیت منطقه و پوشش شهرک‌های صنعتی و محورهای مواصلاتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأمین نیروی انسانی آن با جدیت پیگیری می‌شود.

وی نیز در آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی، ابراز کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای معرفی خدمات و اقدامات انجام شده در حوزه سلامت است و امیدواریم با وحدت و همدلی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم با قوت ادامه یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با قدردانی از حضور رئیس سازمان اورژانس کشور در کاشان تصریح کرد: در مدت حدود دو سال مسئولیت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، شاهد حمایت‌های مؤثر سازمان اورژانس کشور از منطقه بوده‌ایم و بسیاری از نیازهای اورژانس شهرستان در حد امکانات و مقدورات کشور تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی هر پایگاه اورژانس، موضوع تأمین نیروی انسانی از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو است؛ به همین منظور دانشگاه علوم پزشکی کاشان در یک سال آینده با همکاری خیران، سازمان اورژانس کشور و سازمان برنامه و بودجه، موضوع تأمین ردیف‌های استخدامی مورد نیاز این پایگاه را پیگیری خواهد کرد.

کوچکی با بیان اینکه شهرستان کاشان دارای ۳۱ پایگاه اورژانس است، افزود: پایگاه جدید شهرک صنعتی با توجه به پوشش جمعیت شاغل در شهرک‌های صنعتی و همچنین محورهای جاده‌ای اطراف، می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرعت دسترسی به خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان داشته باشد.

تامین تجهیزات و نیروی انسانی پایگاه‌های اورژانس باید همزمان با احداث آنها مورد توجه قرار گیرد

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از خیران، حفظ انگیزه آنان برای تداوم مشارکت در حوزه سلامت را ضروری دانست و اظهار کرد: تامین تجهیزات و نیروی انسانی پایگاه‌های اورژانس باید همزمان با احداث آنها مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز کرد: اولویت‌های حوزه بهداشت و درمان شهرستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان پیگیری و از ظرفیت نمایندگی مردم برای رفع این نیازها استفاده می‌شود.