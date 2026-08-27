وزیر دادگستری به شهدای گمنام استانداری همدان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی صبح پنج شنبه در بازدید از روند احداث ساختمان جدید ادارهکل تعزیرات حکومتی استان در جریان آخرین وضعیت اجرایی و عملیات عمرانی این پروژه قرار گرفت.
این ساختمان در پنج طبقه و با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع در حال احداث است و بهرهبرداری از آن گامی در راستای توسعه زیرساختهای خدماتی و قضایی استان همدان به شمار میرود.
وزیر دادگستری روز پنجشنبه در سفر به همدان با حضور در گلزار شهدای گمنام استانداری ضمن غبارروبی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در نشست شورای اداری استان نیز شرکت خواهد کرد.
رحیمی در ادامه این سفر ضمن بازدید از برخی طرحهای عمرانی و قضایی در آیین افتتاح پروژههای صنعتی، درمانی و انرژی در شهرستان ملایر حضور مییابد.
افتتاح کارخانه فروسیلیس ملایر، بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی این شهرستان و افتتاح مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) ملایر از جمله برنامههای وزیر دادگستری در این سفر اعلام شده است.
بهرهبرداری از مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) ملایر ظرفیت ارائه خدمات تخصصی قلب و عروق در منطقه را افزایش خواهد داد. همچنین نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی ملایر با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش تولید برق پاک در استان اجرا شده است.
وزیر دادگستری همچنین با حضور در جشنواره مبل و منبت ملایر از ظرفیتها و توانمندیهای فعالان این صنعت و هنر بومی بازدید خواهد کرد.
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