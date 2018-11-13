فروشگاه هایپراستار در شهر یزد افتتاح شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فروشگاه هایپراستار یزد با متراژ ۴۷۰۰ متر مربع بزرگترین فروشگاه در سطح شهر یزد است. از این به بعد شهروندان یزدی میتوانند خرید مقرونبهصرفهای را در فروشگاه هایپراستار تجربه کنند.
در هایپراستار خلیج فارس بیش از ۵۰ هزار کالا در دستهبندیهای مواد مصرفی خوراکی و بهداشتی، مواد غذایی تازه، لوازم خانه و آشپزخانه، لوازم برقی خانگی و دیجیتال، پوشاک و لوازم خواب و حمام عرضه شده است و بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان هایپراستار همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ شب در خدمت شهروندان عزیز یزدی خواهند بود.
به مناسبت افتتاح این فروشگاه، یک قرعهکشی آنلاین نیز در وبسایت هایپراستار با جوایز فراوان فعال است که شهروندان یزدی میتوانند شانس خود را برای برنده شدن امتحان کنند. ۱۳ نفر از خوششانسترین شرکتکنندگان میتوانند برنده کارت خرید با مبالغ ۵۰۰ هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی شوند.
قرعهکشی دیگری در صفحه رسمی اینستاگرام هایپراستار در همین زمان برگزار میشود و ۳ فرد خوششانس در صورت رعایت شرایط مسابقه، برندهی کارت هدیه خرید با مبلغ ۳۰۰ هزار تومان خواهند شد.
هایپراستار یزد در آدرس بلوار آزدگان، میدان صنعت، مجتمع تجاری اداری تفریحی خلیج فارس واقع شده است و ۶۴۰ جایگاه پارکینگ در دو طبقه برای رفاه بیشتر شهروندان در نظر گرفته شده است.
گفتنیاست فروشگاه هایپراستار در سال ۱۳۸۸ نخستین شعبه خود را در شهر تهران فعال کرد. این فروشگاه تلاش دارد با شعار «همیشه ارزانترین» محصولات متنوع و باکیفیت از معتبرترین برندها را با مناسبتترین قیمت در دسترس خریداران قرار دهد. تنوع وسیع کالاهای مصرفی در فروشگاههای هایپراستار در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرج و یزد شامل موارد زیر میشود:
مواد مصرفی خوراکی و بهداشتی، شامل کالاهای اساسی مصرفی مانند برنج و روغن، خواروبار، لبنیات، محصولات پروتئینی و مواد منجمد، شیرینیجات و تنقلات، محصولات شستوشو و نظافت و کالاهای بهداشتی وآرایشی است.
مواد غذایی تازه، شامل میوه و سبزیجات تازه، محصولات پروتئینی تازه، مرغ و ماهی، نان و شیرینیهای تازه و غذاهای متنوع ایرانی، خارجی و انواع سالاد است که به صورت روزانه تهیه شده و در اختیار مشتریان قرار میگیرد.
در بخش لوازم خانه و آشپزخانه، ابزارآلات، لوازم آشپزخانه غیربرقی، لوازم تحریر، وسایل کمپینگ و باغبانی، لوازم خانگی، لوازم خودرو، اسباببازی، کتاب، لوازم ورزشی و چمدان عرضه میشود.
بخش لوازم برقی خانگی و دیجیتال، شامل کالاهای مختلفی نظیر لوازم برقی آشپزخانه، موبایل و لوازم جانبی، لوازم خانگی برقی، وسایل صوتی تصویری، لپتاپ و تبلت توانسته مجموعهای کامل از کالاهای با کیفیت خانگی و دیجیتال را در اختیار مشتریان قرار دهد.
در بخش پوشاک و لوازم خواب و حمام، پوشاک زنانه، مردانه، بچهگانه، لوازم مادر و کودک و لوازم خواب و حمام ارائه میشود.
فروشگاه آنلاین هایپراستار نیز در سال ۱۳۹۷ راهاندازی شد و در حال حاضر امکان دسترسی به ۱۵۰۰۰ کالا در بخشهای مختلف کالاهای اساسی، مواد غذایی تازه، لوازم غیرالکترونیکی و کالاهای بهداشتی و آرایشی را برای مشتریان به صورت آنلاین در سرتاسر شهر تهران (فعلاً فقط تهران) فراهم کرده است.
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