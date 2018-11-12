فرنگی کاران پنج وزن دوم حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف هلاری ماگیسالو از استونی می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی میان رضوان آرنات از رومانی و لائونی از الجزایر مبارزه می کند. در این وزن ۲۵ نفر حضور دارند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۲۷ نفر شرکت کرده اند، حسین اسدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با کوزوب از اوکراین کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور سوم به مصاف برنده مبارزه آلن میرزویان از روسیه و روایندر از هند می رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم علی ارسلان در دور اول با راماز زوئیدزه از گرجستان پیکار می کند و در صورت گذر از این کشتی گیر در دور دوم به مصاف برنده تونی اوجالا از فنلاند و آرام واردانیان از ازبکستان می رود. در این وزن ۲۱ نفر حضور دارند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، مهدی ابراهیمی در دور اول با داوید لوسونزی از مجارستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم با برنده مبارزه میان روسیان درمانسکی از بلغارستان و برهان آکبوداک از ترکیه دیدار می کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم علی اکبر حیدری در دور نخست استراحت می کند و در دور دوم با مجیا کاستلو از هندوراس مبارزه می کند وی در صورت پیروزی در این مسابقه در دور سوم به مصاف برنده کشتی میان یوتا نارا از ژاپن و دیپانشو از هند می رود.

مسابقات اوزان فوق از ساعت ۱۲ ظهر فردا (سه شنبه) برگزار می شود.