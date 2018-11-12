طاها دشتی مطلق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کنگان دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بی‌شماری است که باید در راستای توسعه شهرستان از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی اضافه کرد: توسعه شهرستان کنگان باید بر اساس برنامه ششم توسعه و توجه به اسناد بالا دستی و همچنین سند چشم انداز ١٠ ساله شهرستان و توجه ویژه به گردشگری روستایی و گردشگری ساحلی انجام پذیرد.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها با اشاره به دیدار فرماندار و اعضای شورای شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: در این جلسه بر وفاق و همدلی تاکید و از همراهی فرماندار و توجه ویژه وی به جامعه شورایی تقدیر شد.

وی در ادامه بر لزوم برنامه ریزی برای توسعه درونی شهرستان تاکید کرد و گفت: توسعه شهرستان باید بر اساس برنامه ششم توسعه و توجه به اسناد بالا دستی و همچنین سند چشم انداز ١٠ ساله شهرستان و توجه ویژه به گردشگری روستایی و گردشگری ساحلی انجام پذیرد.

دشتی مطلق بر اهمیت نصب دوربین‌های پایش تصویری ترافیکی و امنیتی در سه شهر حوزه شهرستان به ویژه مرکز شهرستان تاکید کرد و گفت: این بحث در جلسه مطرح شد که خوشبختانه شهرداران اهتمام خوبی در این خصوص دارند.