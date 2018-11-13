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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

وزیر آموزش و پرورش:

دانش آموزان در حوزه مهارتی توان کافی ندارند

دانش آموزان در حوزه مهارتی توان کافی ندارند

مشهد- وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان در حوزه محفوظات خوب عمل کرده اند اما در بخش مهارتی توان کافی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی صبح سه شنبه در نشست مشترک آموزش و پرورش و حوزه علمیه در مشهد اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته تلاش های زیادی شده تا تحول لازم در آموزش و پرورش ایجاد شود که آثار مثبتی نیز داشته اما هنوز توقع جامعه را برطرف نکرده است.

وی افزود: جامعه همچنان انتقادهایی از توانایی های فارغ التحصیلان مدارس دارد که البته همه اشکالات به آموزش و پرورش برنمی گردد و دیگر عوامل نیز بر این حوزه تاثیر گذار است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مشکل اینجاست که در رفتار فردی و اجتماعی دانش آموزان نقایصی دیده می شود که بخشی از آن مرتبط با آموزش و پرورش است ولی دیگر عرصه ها نیز در این بخش تاثیر گذار هستند.

بطحایی گفت: سهم اهداف پرورشی و تربیتی ما به شدت کاهش یافته و سبد یادگیری در مدرسه حافظه محور شده است ودانش آموزان ما مطالب را به خوبی حفظ می کنند و با تعاریف آشنا هستند اما در عمل مهارت کافی را ندارند.

وی تاکید کرد: پیش از این ما تنها در مقاطع پایانی دبیرستان شاهد تاکید بر محفوظات بودیم اما حالا دیگر این اقدام غلط به دبستان و حتی پیش دبستانی رسیده  و تبلیغات زیادی در این حوزه توسط موسسات مختلف به انجام می رسد. 

وزیر آموزش و پرورش اظهارکرد: توجه به کنکور و آزمون های دیگر باعث شد تا دیگر فرصتی برای آموزش مهارت به دانش آموزان در مداس  وجود نداشته باشد و تقاضا در کلاس درس حفظ فرمول های مختلف برای تست زنی است.

وی خاطرنشان کرد: باید سهم عواملی که باعث ایجاد این تفکر در مدارس شده را کم کنیم زیرا در حال حاضر در ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاهها نیازی به کنکور نیست و می توان با استفاده از سوابق تحصیلی وارد آموزش عالی شد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: برگزاری آزمون های مخرب و بی فایده و همچنین استفاده از کتاب های کمک آموزشی غیر لازم را در دبستان ها ممنوع کرده ایم و مدرسه باید کارگاهی برای یادگیری حل مسائل زندگی باشد تا دانش آموزان بتوانند نیازهای خود را مرتفع کنند.

کد مطلب 4456870

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