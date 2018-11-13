کامیار جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاد ۱۳۵ نخبه ورزشی، فرهنگی، هنری و قرآنی در میان مددجویان تحت حمایت خود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه در مسابقات کشوری قرآنی در تابستان ۹۷ کمیته امداد استان حائز سه رتبه کشوری شد، افزود: از سوی کمیته امداد طرح قرآن در خانه با ارائه آموزش به ۱۴۰۰ مددجو در دست اجرا است و در این طرح از سال ۹۰ تاکنون هر سال با آموزش ۱۴۰۰ مددجو در چهار مرحله درصدد تربیت مترجمین قرآنی است.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه بیان کرد: پس از طی هر دوره از مددجویان آزمون به عمل می آید و هدایای نقدی به افراد اهدا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های دهه فجر گفت: درصدد برگزاری مسابقات علمی، ورزشی، هنری، جشنواره دانش آموزی تئاتر در ایام دهه فجر هستیم.

جمشیدی با اشاره به اینکه مددجویان به اماکن مذهبی اعزام می‌شوند، اظهار داشت: کمیته امداد استان کرمانشاه سال گذشته به عنوان دستگاه برتر در زمینه ترویج نماز و امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیشگیری از اعتیاد انتخاب شده است.