۱۷ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، داخل و وسایل خودرو، مغازه، کش روی، احشام، منزل و اماکن خصوصی رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی و شهرستان های بروجن، اردل، شهرکرد، بن، کوهرنگ، سامان، کیار، لردگان و فارسان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۷ سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۴۹ فقره سرقت خودرو، داخل خودرو، مغازه، کش روی، احشام، منزل و اماکن خصوصی اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.