شهرداری به دنبال ایجاد دروازه های جدید برای توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی صبح سه شنبه در نشست عمومی اجلاس جهانی گردشگری با خیر مقدم به میهمانان حاضر در این مراسم، گفت: همدان با قدمتی ۳ هزار ساله قدیمی ترین پایتخت ایران و یکی از کهن ترین و زیباترین شهرهای جهان است.

وی با بیان اینکه همدان خاستگاه همیشگی حکومت ها در ادروار مختلف بوده است، گفت: شهر همدان با سابقه ۵۰۰ سال پایتخت ایران در دوران حکومت مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و سلجوقیان همواره مورد توجه و انتخاب حکمرانان قرار گرفته است.

صوفی بابیان اینکه کتیبه های سنگ نوشته گنجنامه با ۲۵۰۰ سال قدمت سند تمدن، فرهنگ و دانش این خطه است، گفت: همدان با ۸ هزار شهید سرافراز در دوران جنگ تحمیلی که همیشه نامشان در قلب مردم جاودانه خواهد بود نشان از وجود مردان و زنان قهرمان این دیار دارد.

وی گفت: از طرف دیگر در کنار اماکن مقدس اسلامی که محل عبادت مسلمانان است وجود کلیسای گریگوری استپان محل عبادت مسیحیان و نیز آرامگاه استر و مردخای بعنوان زیارتگاه یهودیان در این شهر نماد احترام به همه ادیان تلقی می شود.

وی با اشاره به اینکه شهر همدان به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی در چهارفصل سال دارای ویژگی های مثال زدنی است، گفت: بهره مندی همدان از فرودگاه، اتصال به شبکه ریلی بین المللی و آزادراه و بزرگراه های مواصلاتی مناسب، امکان دسترسی سریع و آسان همواره این شهر را جوز اولویت های اصلی گردشگران داخلی و خارجی قرار داده است.

وی با بیان اینکه جادذبه های متعدد طبیعی، تاریخی و منحصر به فرد این سرزمین از جمله غار شگفت انگیز علیصدر، شهر جهانی سفال لالجین؛ همدان را در زمره شاخص ترین مناطق گردشگری ایران و جهان قراردداده است، گفت: همدان در طول همه سال های حیات خود مهد پرورش دانشمندان، عالمان و قهرمانانی در عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی، ادبی و دینی بوده است.

شهردار همدان بااشاره به اینکه دانشمند شاخص جهانی حکیم ابوعلی سینا و نیز عارف و شاعر معروف باباطاهر عریان از جمله افتخارات همدان است، گفت: همدان از این رو از استغنای مطلوبی از نظر تامین مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی و ورزشی بهره می برد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری همدان به عنوان نخستین شهرداری جهان افتخار عضویت در مجموع جهانی گردشگری را به عنوان برترین سازمان بین المللی مرتبط با سفر و گردشگری داراست، گفت: علاوه بر این همدان افتخار عضویت در مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم و نیز شهر سبز پایدار مجمع جهانی شهرهای اسلامی را دارد.

صوفی با بیان اینکه مشتاق ارتباط با مجامع بین المللی برای تبادل تجارب و نیز معرفی شهر همدان هستیم، گفت: شهرداری همدان به دنبال ایجاد دروازه های جدید برای توسعه گردشگری در عرصه های مختلف است.

وی در پایان از حاضران خواست به عنوان سفیران گردشگری همدان مردمان سراسر کشورهای جهان را برای سفر به ایران دعوت کنند.