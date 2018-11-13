شهادت یک شهروند فلسطینی دیگر در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حملات صهیونیستها به منازل مسکونی در نوار غزه کما کان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، این حملات امروز نیز ادامه پیدا کرد و لحظاتی پیش یک شهید دیگر از میان فلسطینیان، برجای گذاشت.

در این حملات همچنین شماری از شهروندان فلسطینی زخمی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ فلسطینی در حملات صهیونیستها به نوار غزه به شهادت رسیده اند.

از روز گذشته تاکنون ۵ فلسطینی در حملات تجاوزکارانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شده‌اند.