غیبت رحمتی و تعجب شفر از هوای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز آبی پوشان از ساعت ۱۱ در مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد. بازیکنان استقلال امروز زیر بارش شدید تگرگ و باران تمرین خود را شروع کردند و این مسئله بر جذابیت های تمرین امروز اضافه کرده بود.

سید حسین حسینی، روزبه چشمی و ووریا غفوری به دلیل حضور در اردوی تیم ملی غائبین تمرین امروز بودند. سید مهدی رحمتی به دلیل سرماخوردگی شدید در تمرین امروز حضور نداشت.

مرتضی آقاخان و داریوش شجاعیان تمرینات انفرادی انجام دادند.

سوژه امروز بازیکنان استقلال، دیدار دوستانه تیم ملی بود که قرار است روز پنج شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شود. بازیکنان استقلال معتقد بودند باید تیم های قوی تری برای دیدارهای تدارکاتی با ایران بازی کنند تا تیم ملی بتواند حضوری پرقدرت در جام ملت های آسیا داشته باشد.

قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر در زیر بارش تگرگ لحظاتی کوتاه با بازیکنانش صحبت کرد سپس آنها تحت نظر فیلیپ مربی بدنساز تیم بدن های خود را گرم و به کارهای سرعتی و کششی پرداختند.

آیتم بعدی اختصاص به مرور کارهای ترکیبی و تاکتیکی داشت که شفر به دقت تمرینات را زیر نظر داشت و نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کرد.

آیتم بعدی فوتبال درون تیمی بود که با توجه به بارش باران و تگرگ و لیز بود زمین، کادر فنی از بازیکنان می خواستند مراقب باشند دچار مصدومیت نشوند.

آیتم پایانی اختصاص به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور داشت که سرمربی استقلال از بازیکنانش می خواست در زدن ضربات ایستگاهی دقت بیشتری از خود به خرج دهند.

تمرین آبی پوشان پس از ۸۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا برای آمادگی هرچه بیشتر تمرینات خود را در مجموعه صنایع دفاع ادامه خواهد داد.