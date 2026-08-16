به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر یکشنبه در نشست مناسب‌سازی محیط شهری استان بوشهر با اشاره به چالش‌های موجود در ساختمان‌های قدیمی و فضاهای شهری اظهار کرد: اگرچه در ساختمان‌های موجود به دلیل شرایط سازه‌ای و محدودیت‌های اجرایی با مشکلاتی مواجه هستیم، اما این محدودیت‌ها نباید به معنای توقف اقدامات برای مناسب‌سازی باشد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تدوین برنامه عملیاتی مشخص، تعیین اولویت‌ها و تعریف بازه زمانی معین، نسبت به ایجاد دسترسی‌های لازم و بهسازی فضاهای اداری اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: برنامه عملیاتی دستگاه‌ها باید متناسب با مقدورات اجرایی و شرایط محیط شهری تدوین شود تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق و گام‌به‌گام، موانع موجود را کاهش داد و دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را تسهیل کرد.

رجایی با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی نباید صرفاً یک تکلیف اداری تلقی شود، بیان کرد: ایجاد محیط شهری قابل دسترس برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان، یک ضرورت انکارناپذیر است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

مناسب‌سازی مراکز درمانی در دستور کار قرار می‌گیرد

وی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت دسترسی به مراکز حساس درمانی استان بوشهر گفت: مناسب‌سازی داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های سطح استان باید به‌صورت ویژه در دستور کار نشست آینده قرار گیرد.

معاون استاندار بوشهر افزود: در این نشست باید با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، وضعیت موجود این مراکز بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع دسترسی ارائه شود تا تصمیمات لازم برای بهبود شرایط اتخاذ شود.

رجایی همچنین با تأکید بر اینکه نبود اعتبار ویژه نباید موجب تعلل دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی شود، خاطرنشان کرد: مناسب‌سازی یک تکلیف ذاتی و قانونی برای دستگاه‌های اجرایی است و نباید اجرای آن به اختصاص اعتبار ویژه وابسته شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید در طراحی ساختمان‌های جدید، الزامات دسترسی‌پذیری را از همان ابتدا پیش‌بینی کنند و استانداردهای لازم را در نقشه‌ها و مراحل اجرای پروژه مورد توجه قرار دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر تأکید کرد: صدور مجوز برای طرح‌هایی که الزامات دسترسی‌پذیری را رعایت نکرده باشند، ممنوع است و دستگاه‌های مسئول باید این موضوع را در فرآیند بررسی و تأیید طرح‌های عمرانی به‌طور جدی مورد توجه قرار دهند.

رجایی در پایان خواستار حرکت دستگاه‌های اجرایی استان از رویکرد مقطعی به سمت برنامه‌ریزی مستمر و عملیاتی در حوزه مناسب‌سازی شد و گفت: هدف نهایی باید ایجاد محیطی باشد که تمامی شهروندان، بدون توجه به شرایط جسمی و سنی، امکان دسترسی آسان و برابر به خدمات عمومی را داشته باشند.