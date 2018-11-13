روز کیش باید روزی برای زیبا اندیشیدن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم انصاری لاری ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد ارزشمند از حضور شهروندان، گردشگران و مسئولان در مراسم روز کیش تقدیر کرد و گفت: در میان فصل های سال، پاییز فصل رنگ ها، زیبای ها و عشق است از مهر و مهرگان آغار می شود. مهر به معنی دوستی و مهربانی، خورشید تابان و آغاز فصل دانش اندوزی است و به آذر به معنای آتش و درخشان ختم می شود در میانه این فصل زیبا ماه آبان است به تعبیری آبان ترکیبی از آب و نان است و برکت و آبانی و گشایش و خوبی در معیشت و زندگانی در بیشتر نقاط کشور است.

وی افزود: پاییز مقدمه خزان است که درختان باید خودشان را برای ایستادن برهنه در برابر زمستان طولانی آماده کند اما در کیش پاییز پنجره ای است به سوی بهار و ماه آبان آغاز این بهار دلکش است. ماه آبان در کیش هوا رو به اعتدال می رود دریا و آسمان هم رنگ می شوند و به هم پیوند می خورند و مجموعه ای بهشتی را برای هموطنان در سراسر کشور فراهم می کنند تا چند روزی را در آسایش و راحتی در جزیره کیش سپری کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در تشریح علت برگزیدن روز بیستم آبان به عنوان روز کیش اظهار داشت بیست یک عدد دوست داشتنی و نشانه کاملترین، موفق ترین و کام رواترین است. بیست را ما همیشه دوست داشتیم بیست ترکیب دو عدد ۲ و صفر است ۲ تذکر این معناست که فقط او که یگانه بی همتای تنها است می تواند فرد بماند و هم اوست پروردگار جهانیان که همه را زوج آفرید چه نباتات و چه حیوانات و چه انسانها و زوج بودن یعنی همبستگی یعنی هماهنگی یعنی مشارکت یعنی همراهی در این پهنای گیتی. هر کسی و هر چیزی نیمه گم شده ای دارد که اگر آن را پیدا کند به کمال می رسد. ۲ یعنی عشق یعنی همراهی، زوج یعنی باروری، طراوت و زیبایی، بیستم آبان ماه را به واسطه این خوش یمنی انتخاب کردیم برای روز کیش از اینجاست که روز کیش به یک روز طلایی برای کیش تبدیل شود، روز کیش فرصتی است که همه ما بدانیم و مصمم شویم که هر اتفاقی در کیش می افتد باید مهر یگانگی، جذابیت و فردانیت بر آن بخورد که هیچ چشمی نتواند این پدیده را نادیده بگیرد.

دکتر انصاری لاری درادامه گفت: روز کیش یعنی اندیشه زیبا، کار متفاوت، تلاش جمعی همه مردمان جزیره کیش، فعالان اقتصادی، صاحبان مراکز پذیرایی، هتل ها، صنعت گران و کارگران عزیز و زحمتکش، فعالان حمل و نقل عمومی جزیره کیش و همه هموطنان عزیز در جزیره کیش و گردشگرانی که به جزیره کیش سفر می کنند و باید مصمم باشیم که روز کیش را نقطه عطفی برای زیبا اندیشیدن و متفاوت کار کردن بدانیم. در کیش هم ما باید چنان نو آورانه و زیبا و دلربایانه عمل کنیم که در چار چوب ارزش های پذیرفته شده دینی، اخلاقی و انسانی خودمان روش ها و منش ها را پی ریزی کنیم و الگویی باشیم برای کشور نه اینکه دنبال رو باشیم. در همه زمینه ها، کیش زیبا این ظرفیت و آمادگی را دارد،

وی تاکید کرد: روز کیش فرصتی است برای تجلیل و سپاسگزاری و تحسین همه مردان و زنانی که در طول سالیان دور و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمر همت بستند و کیش را به صورتی که امروز می بینید امن، سالم، زیبا و سبز برای همه ما فراهم کرده اند و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور به نحو شایسته ای با اهدای آیین نامه و نشان از این عزیزان تقدیرکنیم.

گفتنی است ۲۰ آبان به عنوان روز کیش نامگذاری شده است و در این روز با برگزاری جشن ها و آیین های شاد و متنوع و ارائه تخفیف در حوزه های مختلف خدماتی و گردشگری تلاش می شود روزی ماندگار در خاطر شهروندان و گردشگران کیش ثبت شود