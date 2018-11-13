به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، در پنجمین جلسه از ویژه برنامه «نمایش گزیده چهل سال سینمای ایران» که پنجشنبه ۲۴ آبان در موزه سینما برگزار میشود، ۲ فیلم سینمایی «بگذار زندگی کنم» و «گزارش یک قتل» از تولیدات سال ۱۳۶۵ روی پرده میروند.
در این اکران، محمدعلی نجفی کارگردان فیلم «گزارش یک قتل» همراه اعضای سینماتک موزه به تماشای این فیلم مینشیند و در نشستی با حضور مهرداد فراهانی منتقد سینما از روند ساخت این فیلم سخن میگوید.
همچنین فیلم سینمایی «بگذار زندگی کنم» ساخته زندهیاد شاپور قریب نیز با حضور علیرضا محمودی اکران میشود.
«بگذار زندگی کنم» و «گزارش یک قتل» به ترتیب در سانس ۱۵ و ۱۷ در سالن سینمافردوس موزه سینما اکران میشوند.
پوستر «بگذار زندگی کنم» را محمدعلی باطنی طراحی کرده و پوستر «گزارش یک قتل» نیز توسط ابراهیم حقیقی طراحی شدهاست.
نظر شما