یک چشم پزشک برای ۴۰هزار نفر/انجام سالانه ۷۰۰هزار عمل آب مروارید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جباروند، روز سه شنبه در حاشیه افتتاحیه بیست و هشتمین کنگره چشمپزشکی ایران در مرکز همایش های رازی، اظهارداشت: چشمپزشکی رشته گرانی است و فارغالتحصیلان این رشته باید هزینههای زیادی پرداخت کنند تا بتوانند با راهاندازی مطب پاسخگوی نیاز بیماران باشند.
وی افزود: راهاندازی یک مطب چشمپزشکی حداقل به ۸۰۰ میلیون تومان پول نیاز دارد تا چشمپزشک بتواند فقط برای معاینات عمومی خدمات ارائه دهد بنابراین بسیاری از فارغالتحصیلان این رشته توانایی ارائه خدمات در قالب راهاندازی مطب را ندارند.
رئیس انجمن چشم پزشکی ایران، ادامه داد: در صورتی که وسایل و تجهیزات چشم پزشکی با ارز دولتی در اختیار این افراد قرار گیرد و بانکها نیز وامهایی با سود پایین پرداخت کنند چشمپزشکان میتوانند خدمات بیشتر و جامعتری را به مردم ارائه دهند.
جباروند افزود: در حال حاضر ۲ هزار چشمپزشک در کشور مشغول خدمت هستند و سالانه ۱۰۰ نفر فارغالتحصیل این رشته نیز به آنها اضافه می شود که میتوان گفت به ازای هر ۴۰ هزار نفر یک چشمپزشک در کشور وجود دارد.
رئیس انجمن چشمپزشکان ایران در مورد کم بینایی، گفت: بیشترین عامل کم بینایی در جهان ناشی از ابتلا به آب مروارید است که این مسئله در ایران به دلیل سیاستهای اعمال شده بسیار کم شده و مراکز دولتی و خصوصی خدمات بسیار مناسبی در این زمینه ارائه میدهند.
وی گفت: هم اکنون در تمام مناطق ایران دسترسی به چشمپزشک وجود دارد و بیماران با حداقل هزینه میتوانند مشکلات بینایی خود را درمان کنند.
جباروند با بیان اینکه سالانه بیش از ۷۰۰ هزار عمل جراحی آب مروارید یا کاتاراکت انجام میشود، افزود: کیفیت انجام این عمل در ایران بسیار خوب بوده و در سطح کشورهای پیشرفته هستیم.
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