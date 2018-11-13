به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر میرعبداللهی مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: کتاب «رمان‌تیک» شامل مجموعه‌ معرفی ۱۳۰ عنوان از جذاب‌ترین رمان‌ها و کتاب‌های داستانی برای کودکان و نوجوانان با مضامین تربیتی، همزمان با هفته کتاب به کتابخانه‌های دارای بخش کودک و نوجوان سراسر کشور ارسال خواهد شد.

وی افزود: رمان‌تیک به معرفی داستان‌هایی پرداخته که دارای پیام تربیتی برای نوجوانان است؛ مخاطب اصلی این کتاب تمامی کتابداران به ویژه کتابداران بخش کودک کتابخانه‌ها هستند تا بتوانند به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مخاطبین باشند. از آنجا که رسالت اصلی کتابداران راهنمایی اعضای کتابخانه‌ها و جهت‌دهی به آنان برای ارتقای رفتار کتاب‌خوانی است، امیدواریم که ارسال این‌گونه منابع برای کتابداران و کتابخانه‌ها، به تحقق این هدف یاری رساند.

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: کتاب «رمان تیک» جلد پنجم از مجموعه «تربیت با کتاب» توسط معاونت پژوهشی موسسه مصباح الهدی در انتشارات شفق منتشر شده است که به معرفی ۱۳۰ رمان و کتاب داستانی مناسب و دارای پیام تربیتی در حوزه کودک و نوجوان اختصاص یافته است. این رمان‌ها و داستان‌ها در شش بخش «داستان‌های اجتماعی» شامل داستان‌های ایرانی و داستان‌های غیر ایرانی، «داستان‌های مربوط به انقلاب اسلامی»، «داستان‌های تاریخی»، «داستان‌های تخیلی»، «زندگینامه»، «کتاب‌های مربوط به دفاع مقدس» شامل کتاب‌های خاطرات و کتاب‌های داستان، برای مخاطبان ارائه شده است.

میرعبداللهی گفت: در معرفی داستان‌های این کتاب ابتدا «شناسنامه کتاب‌ها» شامل اطلاعاتی چون نام کتاب، نام نویسنده، نام مترجم، ناشر، تعداد صفحات زاویه دید، فضای داستان و قطع کتاب ارائه شده است. در ادامه «موضوع کتاب‌ها» با رویکرد تربیتی، یعنی آنچه که می‌تواند از منظر تربیتی خط اصلی و دست‌مایه داستان دانسته شود، آورده شده است. همچنین «پیام اصلی»، «پیام‌های فرعی» و «بهره تربیتی» بخش‌های دیگر معرفی ۱۳۰ داستان ارائه شده در این اثر هستند.

وی همچنین گفت: در پایان این کتاب علاوه بر فهرست ناشران کتاب‌های معرفی شده، فهرستی از بهره‌های تربیتی و بینشی این داستان‌ها ارائه شده که به ترتیب در بخش «تربیتی» به چهار حوزه روحیه و استعدادها، احساسات، مهارت‌ها و رفتارها و در بخش «بینشی» به هفت حوزه آموزه‌های دینی و مذهبی، تغییر نگرش به انسان و هستی، خانواده و دوست و مربی، توانمندی‌های مورد نیاز در زندگی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایران اسلامی پرداخته شده است. ارسال این آثار به کتابخانه‌های عمومی و قرار گرفتن آن در قفسه‌های بخش کودک و نوجوان این کتابخانه‌ها می‌تواند یاری‌رسان فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی کتابداران در سراسر کشور باشد.