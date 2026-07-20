به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح «شهرزاد» یکی از برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حوزه تأمین و توزیع منابع کتابخانه‌ای باکیفیت و ارزشمند در بخش رمان و داستان‌های ایرانی و خارجی ویژه گروه سنی بزرگسال است که با هدف پاسخگویی به نیازها و درخواست‌های اعضای کتابخانه‌های عمومی اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه داستان و رمان از پرمخاطب‌ترین گونه‌های ادبی و یکی از مؤثرترین ابزارهای جذب مردم به دنیای کتاب و کتابخوانی به شمار می‌رود، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب این طرح، امکان انتخاب منابع متناسب با نیاز مخاطبان را برای کتابخانه‌ها فراهم کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر ادامه داد: در این طرح، کتابداران بر اساس نیازسنجی مخاطبان و ویژگی‌های جامعه هدف هر کتابخانه، از میان یک‌هزار و ۳۵۰ عنوان رمان و داستان برگزیده ایرانی و خارجی، کتاب‌های مورد نیاز خود را انتخاب کردند.

راهب با اشاره به استقبال کتابخانه‌های استان از این طرح گفت: کتابداران ۶۹ کتابخانه شهری و روستایی استان بوشهر در مجموع حدود ۱۱ هزار نسخه کتاب داستان و رمان به ارزش ۳۳ میلیارد ریال انتخاب کرده‌اند که جهت استفاده علاقمندان، در اختیار کتابخانه‌ها قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عنوان «شهرزاد» برگرفته از شخصیت قصه‌گوی مجموعه داستان‌های هزار و یک شب است و اجرای این طرح، گامی مؤثر در غنی‌سازی منابع داستانی کتابخانه‌های عمومی، افزایش رضایتمندی اعضا و توسعه فرهنگ مطالعه، به‌ویژه در حوزه ادبیات داستانی، محسوب می‌شود.