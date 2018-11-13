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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

واکنش اردن به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه

واکنش اردن به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه

دولت اردن با اشاره به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه، خواستار تحرک فوری برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، دولت اردن خواستار تحرک فوری برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه شد.

جمانه غنیمات سخنگوی دولت اردن اعلام کرد: تحرک فوری برای توقف تجاوز اسرائیل و حمایت از افراد بی گناه در غزه باید به عمل آید. تشدید تنش در غزه خطرناک است.

وی حمله رژیم صهیویستی به غزه که به شهادت شماری از غیرنظامیان منجر شده را محکوم کرد و خواستار گامهای عملی برای پایان دادن به رنج های انسانی در غزه شد.

غنیمات تاکید کرد: تنش فقط به افزایش بحران و درگیری بیشتر منجر خواهد شد. اوضاع غزه باید در راستای روند سیاسی فراگیر که شامل بازگشت فلسطینی ها و اسرائیلی ها به پای میزمذاکره باشد، باید حل و فصل شود. راهکار تشکیل دو کشور تنها راه تحقق امنیت و ثبات است.

کد مطلب 4457458

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