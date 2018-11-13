  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

دبیر هنری دهمین جشنواره پویانمایی رضوی گلستان:

تغییر نگاه در جشنواره پویانمایی رضوی اتفاق بیفتد

تغییر نگاه در جشنواره پویانمایی رضوی اتفاق بیفتد

گرگان- دبیر هنری دهمین جشنواره پویانمایی رضوی گلستان گفت: تغییر نگاه در جشنواره پویانمایی رضوی اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ظریف، ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره پویانمایی رضوی استان گلستان که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: انیمیشن هنر بزرگی است که امروزه هنر سینما را را هم در خود تنیده است.

وی افزود: انتظار بالایی از صنعت انیمیشن نباید داشت زیرا آن نیاز به ساختارهای فنی بالایی دارد که تاکنون در کشور محقق نشده است.

ظریف ادامه داد: برگزاری جشنواره‌ها بستر بسیار مناسبی است که علیرغم کاستی‌ها، هنرمندان فرصت را مغتنم شمرده و در شاخه‌های مختلف وارد شوند و خود را به صنعت انیمیشن به تدریج معرفی کنند.

وی گفت: می توان این جشنواره را که نقص های فراوانی دارد را حذف کرد اما این چاره کار نیست و باید از ظرفیت جشنواره‌هایی که منجر به شغل شود استقبال کرد.

ظریف توضیح داد: بخش‌های اختصاصی را در اتاق فکر جشنواره بر اساس تجارب ایجاد کردیم تا بتوانیم هنرمندان را به جامعه معرفی کنیم.

دبیر هنری دهمین جشنواره پویانمایی رضوی گلستان گفت: با این اقدام افراد متخصص در جشنواره‌ها معرفی می‌شوند و همچنین می‌توان از ظرفیت‌های فضای مجازی و دورکاری و کار شبکه‌ای افراد متخصص با هم متصل شوند.

وی تصریح کرد: پاشنه آشیل این جشنواره تکرار آثار و مضامین است و باید نگاه را عوض کرد تا تغغیرات اساسی ایجاد شود.

ظریف تأکید کرد: هزاران نفر در راهپیمایی‌های به سوی حرم رضوی شرکت می‌کنند و همه این افراد یک داستان دارند که می‌تواند سوژه پویانمایی شود و لذا نیاز نیست که فیلمنامه‌ها به چند داستان خاص ختم شود.

کد مطلب 4457509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه