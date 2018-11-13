اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، نهمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا از تاریح ۲۶ آبان تا ۸ آذر در شرم الشیخ مصر برگزار می شود. بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از ۱۹۶ کشور و سازمان بین المللی در این اجلاس شرکت دارند.

در اجلاس متعاهدین پروتکل کارتاهنا هیات بلند پایه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور دارد. ریاست هیات ایرانی شرکت کننده در نهمین اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بر عهده مرجع ملی ایمنی زیستی کشورمان است.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا برای تضمین بهره برداری از فواید مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته تدوین شده است و ۱۷۲ کشور جهان به آن پیوسته اند. عضویت ایران در این پروتکل در اوایل سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید.

در نهمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا موضوعات مهمی از جمله بررسی پایبندی اعضا به تعهدات خود، عملکرد اتاق تهاتر ایمنی زیستی، بررسی ملاحظات اجتماعی-اقتصادی و….. در دستور کار قرار دارد.