هیچ مورد مشکوکی از آنفلوآنزای پرندگان در ورامین مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی سعیدیان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مقابله با آنفولانزای فوق حاد پرندگان که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: مقابله با بیماری های دام به ویژه بیماری های مشترک دام و انسان تنها وظیفه شبکه دامپزشکی نیست بلکه تمامی دستگاه های مرتبط موظفند به دلیل آن که این امر با سلامت عمومی جامعه مرتبط است وارد میدان شده و سهم خود را ایفا کنند.

وی افزود: شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مساله مهم و استراتژیکی است که لازم است تا با تعامل و همکاری همه جانبه مسئولان، بسترهای لازم برای پیشگیری از آن فراهم شود چرا که این بیماری علاوه بر آن که خسارات اقتصادی بسیاری به همراه دارد، سلامت عمومی جامعه را نیز با خطر جدی مواجه می کند.

سعیدیان مهم ترین اصل در مقابله با این بیماری را اطلاع رسانی اعلام کرد و گفت: لازم است تا به منظور آگاهی جامعه به ویژه فعالان و تولید کنندگان طیور از خطرات و شیوه های مقابله با بیماری آنفولانزای فوق حاد از ظرفیت شوراهای اسلامی، دهیاران و بخشداران استفاده شود.

وی با تأکید بر سرعت بخشیدن به اقدامات پیشگیرانه در کنترل این بیماری بیان داشت: صنعت تولید طیور علاوه بر آن که فعالیتی اقتصادی برای امرار معاش افراد جامعه به حساب می آید، به دلیل آن که با سلامت جامعه و امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین گفت: برای مقابله با بحران های ناشی از شیوع آنفلوآنزای پرندگان، باید نگاه فرابخشی و فرا منطقه ای به موضوع داشت و در این زمینه باید هماهنگی و همکاری شهرستان های مجاور مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: در راستای اطلاع رسانی، آموزش و پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان لازم است تا اقلام فرهنگی و اطلاعات دقیق از شیوه های شیوع این بیماری تهیه و با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، این اقلام در مناطق مخلتف توزیع شود.

سعیدیان از واکسیناسیون رایگان طیور و پرندگان، الزام واحدهای پرورش طیور برای رعایت استانداردهای لازم ،نظارت بر محل عرضه و فروش پرندگان زینتی و مراکز عرضه تخم مرغ به عنوان اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بیماری آنفولانزای فوق پرندگان اعلام کرد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین افزود: شبکه دامپزشکی با همکاری اداره محیط زیست گشت های مشترکی را برگزار کرده و نسبت به بررسی موارد مشکوک در مرغداری ها و تالاب بندعلیخان به عنوان محل زمستان گذرانی پرندگان آبزی اقدام کرده اند که تا کنون هیچ مورد مشکوکی مشاهده و یا گزارش نشده است.