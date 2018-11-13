به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای بناهای تاریخی، نشست تخصصی احیای بناهای تاریخی در ایران؛ فرصت ها و چالش های پیشرو با حضور محمد حسن طالبیان؛ معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علی محمد سعادتی؛ شهردار منطقه ۱۲ بافت تاریخی تهران و رضا فیضی؛ دبیر اجرایی نشست و مدرس دانشگاه و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به حوزه احیاء بناهای تاریخی در عمارت مسعودیه برگزار شد.

در این نشست رضا فیضی؛ دبیر اجرایی نشست و مدرس دانشگاه گفت: آکادمی صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی که بحث آن ترویج و توسعه دانش احیاء است و دومین نشست احیاء نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است.

این مدرس دانشگاه به ابعاد اقتصادی احیاء بناهای تاریخی پرداخت و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه جریان احیاء بناهای تاریخی در کشور عمومی نیست و برای عمومی شدن آن باید بخش خصوص توانمند، فعال و قدرتمندی داشته باشیم. از سوی دیگر در بعد اقتصادی باید شیوه مالی و همچنین مشوق هایی را برای جریان احیاء ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی دو رکن مدیریت هر جریانی است، تصریح کرد: در همه دنیا دولت ها در نقش سیاست­گذار و قانون­گذار هستند و به منظور جذب سرمایه گذاران مشوق­ ها و بسته های حمایتی را تدوین می کنند . اکنون موضوع مدیریت توسط خود دولت­ها منتفی است و باید با تسهیل­ گری قوانین بتواند جریان سرمایه گذاری را هدایت و راهنمایی کنند.

دبیر اجرایی نشست افزود: بخش خصوصی باید متصدی، مجری و بهره­ بردار بناهای تاریخی باشد و امیدواریم بهره­ برداری از بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی انجام گیرد و تنها نظارت بر عهده دولت باشد. مدیریت شهری نیز جریان اقتصادی و شهری را برنامه ریزی نماید تا با رفع موانع از سرمایه گذاران حمایت نماید.

وی در ادامه به نقش صندوق احیاء در راه اندازی جریان احیای بناهای تاریخی پرداخت و افزود: مدل­ های حقوقی مشارکت در احیاء وجود ندارد و باید مدل­ های حقوقی واگذاری ابنیه تاریخی در مشارکت با بخش خصوصی نیز مدل ­سازی گردد. به جز صندوق احیاء که تجربه­ های موفقی در این قضیه دارد باید سازوکارها و مدل­ های متفاوتی و مباحث سرمایه گذاری تهیه گردد تا سرمایه گذاران هم علاقه مند تر به مشارکت در حوزه احیاء آثار تاریخی باشند.

ریشه ­یابی در حوزه قوانین باید در راستای حمایت و صیانت از ابنیه تاریخی باشد

علی محمد سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ نیز گفت: در شهر تهران حدود ۲۰۰۰ اثر تاریخی واجد ارزش وجود داشته است که بخش زیادی از این آثار درطی ۱۰۰ ساله اخیر دستخوش تخریب یا اضمحلال شده ­اند.

سعادتی افزود: ریشه ­یابی در حوزه قوانین باید در راستای حمایت و صیانت از ابنیه تاریخی باشد و چون این قوانین تا کنون کارآمدی و کارایی خاصی در حفاظت آثار تاریخی نداشته است و خلأ قانونی در حوزه حفاظت­، وجود درکنار مباحث حقوقی و نیز اقتصادی وجود دارد که باید بپذیریم و در فرایند اصلاح این قوانین گام برداریم.

شهردار منطقه ۱۲ بافت تاریخی تهران خاطر نشان کرد: امروزه حساسیت و اقبال عمومی بالایی نسبت به صیانت و حفاظت از بناهای تاریخی وجود دارد و این اقبال عمومیت بسیار ارزشمند است.

وی افزود : به نظر می­رسد حساسیت­ها نسبت به ابنیه تاریخی و ارزش­های فرهنگی به شدت افزایش پیدا کرده است و تأثیرات مثبت اقتصادی استفاده از ابنیه ­های تاریخی­، تمایل مردم را به خرید و سرمایه­ گذاری در بناهای تاریخی بیشتر کرده است.

سعادتی تصریح کرد: سرمایه­گذاری در بناهای تاریخی یکی از پالس ­های مثبت است و این روند رو به رشد، اتکایی برای مدیران شهری به شمار می ­رود. این فضای اقتصادی بایستی با حفظ هویت ­های محلی در خدمت حفظ ارزش­های فرهنگی باشد و نباید به ابنیه تاریخی را به عنوان کالا نگاه کرد .

شهردار منطقه ۱۲ بافت تاریخی تهران در پایان گفت: همچنین پایش صحیح از همه عرصه­ ها و ارزشهای تاریخی آثار می ­بایست در نظر گرفته شود و شناسایی این ارزشهای ملی می­تواند در برنامه ­ریزی­ های آتی در حوزه بناهای تاریخی کمک شایانی کند که این موضوع باید استمرار داشته باشد.

افزایش مشارکت های مردمی در پروژه های مرمتی نمایانگر اقبال عمومی به میراث ملی

محمدحسن طالبیان، معاون میراث­ فرهنگی کشور افزود: حوزه احیا بخشی است که با حوزه­ های تخصصی دیگر چون معماری، اقتصاد، فرهنگ، علوم اجتماعی، باستان­شناسی و ... ارتباطی تنگاتنگی دارد و این حوزه­ ها در جریان احیاء ضروری است حضور موثری داشته باشند.

طالبیان با اشاره به اینکه درخواست ­های زیادی در جهت سرمایه ­گذاری و احیاء ابنیه تاریخی در شهرهایی همانند یزد و... وجود دارد، تصریح کرد: حفظ اصالت محیط اثر بسیار حائز اهمیت­ می­باشد لذا ضروری است اصالت و یکپارچگی هر اثر یا مجموعه فرهنگی و تاریخی و حتی شهر در جریان احیاء حفظ گردد.

معاون سازمان میراث ­فرهنگی، صنایع ­دستی و گردشگری خاطر نشان کردند: هدف در موضوع احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی می­ بایست آگاهی­ بخشی باشد. از آنجایی که حوزه احیاء مبحثی بسیار پیچیده است لذا ضروری است در بحث تغییر کاربری آثار تاریخی و فرهنگی و نیز مداخلات مرمتی ارزش­های جدیدی به ارزشهای موجود آثار اضافه شود.

طالبیان تصریح کرد: حفاظت و احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی و به سادگی به انجام نمی ­رسد و سازمان میراث فرهنگی کشور ، شهرداری و ... به تنهایی از عهده این مسئولیت سنگین بر نمی ­آیند و باید در این زمینه از مشارکت ­های همه دستگاه ها در سطوح محلی، میانی و ... استفاده کرد.

وی افزود: مشارکت­ های مردم در پروژه ­های مرمتی بناهای تاریخی در ۵ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته که نمونه موفق این موضوع را در مرمت بازار تبریز شاهد بودیم. دستورالعمل­ های بسیار خوبی در رابطه با مباحث مرمتی و شیوه­ های موثر تعیین کاربری در طی سال­های اخیر در این معاونت تهیه گردیده است که جهت استفاده در اتخاذ تصمیمات صحیح به ادارات کل میراث­ فرهنگی کلیه استان­ های کشور ابلاغ گردیده است که در خلال این دستورالعمل­ ها برخی از وظایف مدیریت­ های شهری شفاف گردیده است.