به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار سمنان به میزبانی سالن کوثر استانداری سمنان بابیان اینکه ذخایر نهاده‌های کشاورزی در استان مطلوب است، ابراز داشت: کالاهای اساسی به قدر نیاز در انبارها وجود دارد لذا مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم نیست.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون ۱۳۰ تن گوشت منجمد قرمز و ۵۶۸ تن گوشت منجمد مرغ ذخیره‌سازی شده است، اضافه کرد: در بخش نهاده‌ها نیز یک‌هزار و ۵۰۰ تن ذرت، ۳۰۰ تن جو، ۶۴ هزار گندم و ۴۵۰ تن سویا در استان سمنان وجود دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه تفاوت قیمت شیر در سمنان به نسبت سایر استان‌های دیگر وجود دارد، ابراز داشت: همین تفاوت قیمت عاملی برای عدم رغبت تولیدکنندگان شیر به توزیع آن در داخل استان شده است که پیرامون این قیمت‌گذاری می‌بایست با سازمان های متولی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

میرعماد از راه‌اندازی کانکس‌های بازرسی اتاق اصناف با همکاری شهرداری‌ها در شهرستان‌های استان خبر داد و تصریح کرد: این اقدام در راستای تشدید نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایات مردم صورت خواهد گرفت ضمن آنکه از گران‌فروشی و سایر تخلفات صنفی نیز پیشگیری خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بخشی از نهادهای کشاورزی در بندر امام خوزستان است لذا با همکاری سازمان‌های متولی در تلاش برای رفع بارهای معوق استان در این بندر خواهیم بود و به‌زودی مشکل حل خواهد شد.