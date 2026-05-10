توزیع ۱۳۰ تن مرغ منجمد در کهگیلویه وبویراحمد؛۷ نانوایی متخلف پلمب شدند

محمد طاهر تابش مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۵۱ بازرس در حوزه جهاد کشاورزی استان در قالب گشتهای مشترک و اختصاصی، به صورت دو شیفته صبح و عصر بر بازار نظارت دارند.
وی افزود: در اردیبهشتماه امسال در جریان بازرسیها، ۷ نانوایی متخلف پلمب و ۳ واحد صنفی عرضهکننده کالای اساسی نیز به دلیل تخلف با حکم پلمب مواجه شدند.
مسئول نظارت بر توزیع کالاهای اساسی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار کالاهای اساسی ادامه داد: در اردیبهشتماه حدود ۱۳۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۵۳ هزار تومان در استان توزیع شد.
وی بیان کرد: این میزان مرغ منجمد با توجه به شرایط بازار و افزایش نسبی قیمت مرغ در اختیار ۴۹ واحد صنفی از کاسبان امین استان قرار گرفت تا در سطح بازار توزیع شود.
تابش مقدم با اشاره به تأمین سایر اقلام اساسی گفت: در زمینه شکر نیز ۱۰۰ تن سهمیه در قالب سامانه بازارگاه به شهرستانهای استان اختصاص یافته که فرآیند جذب آن توسط مباشرین استانی در حال انجام است.
وی ادامه داد: در حوزه تأمین روغن نیز حدود ۱۹ تن روغن در استان توزیع شده و برای واحدهای صنفی که در تأمین این کالا با مشکل مواجه باشند همکاری لازم انجام میشود.
مسئول نظارت بر توزیع کالاهای اساسی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر وضعیت مناسب ذخایر نهادههای دامی تصریح کرد: از نظر ذخایر استراتژیک نهادههای دامی هیچگونه مشکلی در استان وجود ندارد و ذخایر به گونهای است که حتی در ماههای آینده نیز با کمبودی مواجه نخواهیم شد.
وی افزود: تنها برخی مرغداران در زمینه حمل نهادهها با مشکلاتی مواجه بودند که با هماهنگی شرکت راهداری و از طریق معاونت اقتصادی استان این مشکلات برطرف شد.
تابش مقدم همچنین به وضعیت جوجهریزی اشاره کرد و گفت: میزان جوجهریزی نسبت به فروردینماه در وضعیت بهتری قرار دارد و پیشبینی میشود تا پایان ماه به تعهد تعیینشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برسیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند فعلی، طی روزها و هفتههای آینده وضعیت بازار مرغ به ثبات برسد و قیمت مرغ گرم نیز به شرایط عادی بازگردد.
نظر شما