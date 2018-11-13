۲۷۰ نیروی انسانی آموزشی به آموزش و پرورش پردیس افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حسنوند بعد از ظهر سه شنبه و در جریان بازدید فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مدارس پردیس طی سخنانی گفت: علی رغم کمبودهای موجود، امسال معدل امتحان نهایی منطقه پردیس از دیگر مناطق جلوتر بود.

مدیر آموزش و پرورش پردیس با بیان این که با جداسازی دانش آموزان از یکدیگر تحت عنوان استعدادهای درخشان موافق نیستم، گفت: مخالف کنکور و آموزشگاه های نیمه دولتی و تیز هوشان هستم، زیرا سوابق تحصیلی و ارزش کتاب های مدارس با وجود این آموزشگاه ها تنزل پیدا کرده است، این آموزشگاه ها جز استرس و تحمیل بار مالی به خانواده ها و درآمدزایی برای این مجموعه ها هیچ تاثیر در روند رو به رشد کیفیت آموزشی دانش آموزان نخواهد داشت.

حسنوند افزود: سال‌گذشته در یک آزمون سهمیه استخدامی ۲۷۰ نفر را با همکاری نمایندگان مجلس برای شهرستان پردیس جذب کردیم و امیدواریم شرایط آموزشی خوبی بتوانیم در شهرستان فراهم کنیم.