اسامی نامزدهای انتخابات مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، هیات ناظر بر انتخابات هفدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول، روز گذشته با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل و صلاحیت ۱۶۷ نامزد این دوره تایید شد.

بر اساس این گزارش، سامانه جامع رسانه‌های کشور ضمن ارسال پیامک برای این افراد، فهرست اسامی این افراد را در صفحه اول سامانه منتشر کرد. همچنین نامزدهای هفدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات می‌توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه جامع رسانه‌ها از آخرین وضعیت خود مطلع شوند.

بر اساس این گزارش، نامزدها مطابق دستورالعمل اجرایی انتخابات، در صورت تمایل به انصراف «صرفا می‌توانند از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور» اقدام کنند و تا یکساعت قبل از شروع انتخابات (ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۷ آبان) فرصت دارند با استفاده از حساب کاربری خود و به صورت الکترونیک، انصراف خود را از نامزدی اعلام نکند.

یادآور می‌شود مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون مطبوعات، تایید صلاحیت نامزدها و کمیته نظارت بر انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول، متشکل از نمایندگان ۳ قوه در هیات است.

اسامی نامزدهای نهایی هفدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات بدین شرح است:

۱آذری مهر، محمد

۲آقایان مقدم، عاطفه

۳آهنگ، وحید

۴ابراهیمی، امیر

۵ابراهیمی علی ابادی، میلاد

۶احمدی، زهره

۷احمدی، علیرضا

۸احمدی بزچلوئی، نوشین

۹احمدیان، سپهدار

۱۰اخوان اصغری، خلیل

۱۱اشرافی، مرتضی

۱۲اقتصاد، علیرضا

۱۳امیرخانی، امیر

۱۴امینی اسکندانی، پروین

۱۵انتظامی، حسین

۱۶ایازی، محمدحسن

۱۷بامدادیان، محمدرضا

۱۸باوند، پیمان

۱۹بختیاری، علیرضا

۲۰براتی، آرش

۲۱برزگر جلالی، مسعود

۲۲بری گبلو، مرتضی

۲۳بصیریان راد، محمد

۲۴به آبادی فروتقه، شهرزاد

۲۵بهبهانی، علی اکبر

۲۶بهوندیوسفی، محمد علی

۲۷بیانی، بهاره

۲۸پرندوار، سعید

۲۹پورشمسی، عادل

۳۰تاجداری، ام لیلا

۳۱تقی زاده بهجتی، حامد

۳۲تویسرکان منش، رضا

۳۳تیرانداز، پیام

۳۴ثقفی، علی

۳۵جعفری، سودابه

۳۶جعفری جوزانی، مازیار

۳۷جعفری نژاد، پوران

۳۸جمشیدی، سیدرضا

۳۹جندقی، محسن

۴۰چرخ آبی، علیرضا

۴۱حاجیان، پویا

۴۲حائری، سید محمدحسین

۴۳حبیبی کیاه آبادی، محسن

۴۴حسینی، کبری

۴۵حسینی پور، محبوبه

۴۶

حسینی کوهساری، سید مفید

۴۷

حق شناس کاشانی، محمد علی

۴۸حلالی زاده، امید

۴۹حیدری، محمد صادق

۵۰خادمی، علی

۵۱خبازکناری، قربانعلی

۵۲خداوردی، علی‌اصغر

۵۳خرمی مشکانی، محمد علی

۵۴خلیفه، عبدالرسول

۵۵خورسندی مژدهی، کریم

۵۶

خوش سیرت شالدهی، حسین

۵۷خوشابی نوبر، نگار

۵۸خوشقدم برازجانی، ایمان

۵۹دانا، مجید

۶۰داودی نژاد، محمود

۶۱درویش قنبر، مهری

۶۲دریجانی، رحمت الله

۶۳دریس، هادی

۶۴دهستانی مجومرد، هادی

۶۵دیمه کار، محمد

۶۶ذاکری، سعید

۶۷ربیع زاده، میلاد

۶۸رحمانیان، مهدی

۶۹رسائی، مصطفی

۷۰رشیدپور، محمد

۷۱رضی کنیمی، مهدی

۷۲رفیعی طبا زواره، محمد علی

۷۳رنجکش کیسمی، یونس

۷۴روح الامین، سید علی

۷۵روشن، محمدعلی

۷۶رویتوند غیاثوند، داود

۷۷ریاحی، بهروز

۷۸ریاحی، میثم

۷۹زارعی ولی آباد، میلاد

۸۰زمانی، اکبر

۸۱ساعدی، خبات

۸۲ساکی، امین

۸۳سالار مقدم، محمدرضا

۸۴سپه وند، نرگس

۸۵سلامت دوم، صادق

۸۶سلطان‌پور، منیر

۸۷سلطانی، احمد

۸۸سلطانی، حشمت اله

۸۹سلیمان زاده، شهرام

۹۰سماواتی، محمد فرید

۹۱سمواتی، فاطمه

۹۲سمیع زاده، احسان

۹۳سید ابراهیمی، سید مصطفی

۹۴شاکری، ابوالفضل

۹۵شریعت زاده، مسعود

۹۶شریفی، آرش

۹۷شریفی بناب، سید هادی

۹۸شکری رفسنجانی، رضا

۹۹شمسینی غیاثوند، حسن

۱۰۰صبوری فرد، مرتضی

۱۰۱صحرایی، احسان

۱۰۲صدرحقیقی مراغه، شهروز

۱۰۳صمدی، علی

۱۰۴طاهری دیگه سرا، کیانوش

۱۰۵طبق چی، احمد

۱۰۶عامری، احمد

۱۰۷عبدالعلی زاده، ملیحه

۱۰۸عبدوس، مجید

۱۰۹عرب نژاد، حسین

۱۱۰عسلی، محمد

۱۱۱عصاری، علی

۱۱۲علمدار، هادی

۱۱۳علی پور، رسول

۱۱۴علیزاده، هادی

۱۱۵عینالو، سیاوش

۱۱۶غلامحسین طهرانی مقدم، محمدهادی

۱۱۷غلامی اول، احمد

۱۱۸غیاثوند، محبوبه

۱۱۹فتحی، فرحناز

۱۲۰فتحی، میلاد

۱۲۱فراهانی، مریم

۱۲۲فرجام ترخونی، علیرضا

۱۲۳فرشاد، رضا

۱۲۴فرقان طریقه، غزاله

۱۲۵فروغی نیا، غلامرضا

۱۲۶فرهادی، الهام

۱۲۷فلاحی، زهره

۱۲۸کربلایی حاجی‌اوغلی، حسن

۱۲۹کریمائی، مهدی

۱۳۰کمالی باغستانی، محمد

۱۳۱کنعانی پور، حمید

۱۳۲کواکبیان، مصطفی

۱۳۳گراوندی، شهرام

۱۳۴محرابی، حسن

۱۳۵محمدپورفرد، علیرضا

۱۳۶محمدی، علی

۱۳۷محمدی ابرده، سید محمد

۱۳۸محمدی ساردو، بهروز

۱۳۹محمدی نژاد پاشاکی، احمد

۱۴۰محمدیاری، حمیدرضا

۱۴۱محمودی، مصطفی

۱۴۲مربی هروی، هلن

۱۴۳مردانی نوکنده، محمد حسین

۱۴۴معروفی، عبدالسلام

۱۴۵معظمی گودرزی، حبیب الله

۱۴۶مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

۱۴۷ملاسعیدی، سید اصغر

۱۴۸ملایی، منیژه

۱۴۹ممی نژاد اصل مرنی، فریبا

۱۵۰موسوی، سید محمدرضا

۱۵۱مهدی خانی، علی

۱۵۲مهدی زاده، علیرضا

۱۵۳نائبی، محمد صادق

۱۵۴نجفی، مهدی

۱۵۵نجیب زاده، معصومه

۱۵۶نظری مهر، رضا

۱۵۷نعیم محبوبی، فیروز

۱۵۸نوروزی، حجت

۱۵۹نوروزی، مجیدرضا

۱۶۰نوری، رضا

۱۶۱وثوقی کرمانی، عبدالرضا

۱۶۲وحدت جوان، عیسی

۱۶۳وحیدی، سید مهدی

۱۶۴وکیلی، پویا

۱۶۵هاشمی، زینب

۱۶۶هدایتی بنیادآباد، محسن

۱۶۷یزدان پناه، میلاد