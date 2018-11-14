به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی امامی در این کنفرانس با ابراز تاسف از این‌که برخی شرکت‌ها خدمات پس از فروش را ابزاری برای تبلیغات و بازاریابی می‌دانند، تصریح کرد: نمی‌توان به خدمات پس از فروش به عنوان خدمات سطحی نگاه کرد زیرا امروزه مشتریان آگاه‌تر شده‌اند.

در ادامه از چهره‌های فعال در حوزه خدمات پس از فروش در دهمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی در ایران تقدیر شد.

این کنفرانس هر سال با هدف تبیین جایگاه خدمات پس از فروش و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مختلف در این حوزه برگزار می‌شود.

بررسی راهکارهای ارتباط با مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش، زنجیره تامین در دفاتر خدمات پس از فروش،نقش خدمات پس از فروش در بهره‌وری و توسعه بازار، راهکارهای ارایه خدمات پس از فروش در تحریم‌ها، تامین مالی در پروژه‌های خدمات پس از فروش، راهکارهای توسعه ملی از طریق ارایه خدمات سراسری از جمله محورهای این کنفرانس بود.