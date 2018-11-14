ساماندهی محیط زیستی صنوف مزاحم و آلاینده در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: در راستای ساماندهی سایت های دفن پسماند و جا به جایی صنوف و مشاغل مزاحم و آلاینده جلسات کارگروه مدیریت پسماند در سطح استان برگزار شد .

وی افزود: مدیریت پسماند و ساماندهی مشاغل در شهرها، به شیوه های اصولی و با رعایت مسائل زیست محیطی، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در زمینه محیط زیست شهری است که با توجه به افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مسائل بهداشتی و زیست محیطی از یک طرف و محدودیت منابع (انرژی و مواد) از طرف دیگر، لازم است تا با طراحی و اجرای روش های بهینه مدیریت محیط زیست شهری بر پایه نگرش توسعه پایدار، مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را هم زمان و در کنار یکدیگر در نظر داشته باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: نظر به اهمیت حفظ سلامت و بهداشت شهروندان و جلوگیری از انتشار آلاینده ها و فعالیت انواع صنوف مزاحم و آلاینده در سطح شهرستان های استان و شکوائیه های شهروندان به مجموعه محیط زیست استان دراین زمینه، موضوع از طریق کارگروه های مدیریت پسماند شهرستان ها پیگیری می شود به طوری که در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان خاش مقرر شد تا در زمینه مدیریت پسماند و کاهش معضلات زیست محیطی ناشی از زباله در این شهرستان؛ تجمیع زباله های شهری، زباله های مراکز نظامی، نخاله های ساختمانی در یک سایت واحد و با رعایت کلیه اصول فنی و زیست محیطی انجام شود.

وی بیان کرد: شهرداری خاش مکانی را در مجاورت کشتارگاه جهت انتقال مراکز عرضه دام زنده در نظر گرفته و همچنین نسبت به انتقال صنوف مزاحم به شهرک صنعتی یا مکانی دیگری که مورد تایید ارگان های مربوطه باشد در اسرع وقت نسبت به انتقال این مراکز اقدام کند.

پورمردان تصریح کرد: ازآنجائیکه اکثر روستاهای استان دارای طرح هادی بوده اما متاسفانه فاقد محل دفن استاندارد هستند از همین رو در کارگروه فرعی مدیریت پسماند شهرستان چابهار مقرر شده است که با همکاری دهیاران و بخشداری «پلان» در اراضی تعیین شده جهت دفن پسماندهای روستا در طرحهای هادی، روستاهای بخش پلان پس از بررسی کارشناسی سایت های دفن پسماند احداث شود و با همکاری سازمان مدیریت پسماند نسبت به برگزاری دوره های آموزشی نحوه مدیریت پسماند برای دهیاران در اسرع وقت اقدام و در تریبون نماز جمعه آموزش های ارائه شده، توسط دهیاران به روستائیان منتقل شود.