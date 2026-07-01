روستای محمدآباد، الگوی موفق اجرای مدیریت سبز در آران و بیدگل

سیدعباس نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ساماندهی فعالیتهای کارگاهی در مناطق روستایی اظهار کرد: با همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و همراهی بهرهبرداران، ناحیه کارگاهی روستای محمدآباد با رعایت ضوابط و ملاحظات زیستمحیطی ایجاد شده و در فاز نخست، ۱۴ واحد کارگاهی از داخل بافت روستا به این ناحیه منتقل شدهاند.
وی ابراز کرد: انتقال صنوف مزاحم و نیمهمزاحم از بافت مسکونی، نقش مؤثری در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، ارتقای سلامت عمومی، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستا دارد و این روند تا انتقال کامل تمامی صنوف مشمول ادامه خواهد یافت.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آران و بیدگل با اشاره به اقدامات ارزشمند انجامشده در حوزه مدیریت سبز این روستا تصریح کرد: روستای محمدآباد به عنوان بزرگترین روستای بخش کویرات، در کنار اجرای طرح ساماندهی صنوف، در حوزه زیرساختهای زیستمحیطی نیز اقدامات شاخصی انجام داده است؛ بهگونهای که فاز نخست سیستم جمعآوری و ذخیره آبهای سطحی در نیمه شرقی روستا به طور کامل اجرا شده و زمینه بهرهبرداری بهینه از روانآبها و کاهش هدررفت منابع آبی را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این روستا در حال حاضر با برخورداری از حدود شش هکتار فضای سبز، یکی از روستاهای شاخص منطقه در توسعه فضای سبز به شمار میرود و برنامهریزی برای مدیریت بهینه مصرف آب و توسعه فضای سبز پایدار و متناسب با اقلیم منطقه نیز در دستور کار قرار دارد تا با استفاده از گونههای گیاهی سازگار با شرایط آبوهوایی، ضمن صرفهجویی در مصرف آب، پایداری این فضاهای سبز نیز تضمین شود.
نگهبان افزود: اجرای این طرحها در چارچوب ضوابط و الزامات سازمان حفاظت محیط زیست و در راستای تحقق مؤلفههای مدیریت سبز انجام شده و میتواند به عنوان الگویی موفق برای سایر روستاهای شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دهیاری، شورای اسلامی و اهالی روستای محمدآباد، این اقدامات را نمونهای موفق از مشارکت مردمی و تعامل دستگاههای اجرایی در مسیر حفاظت از محیط زیست، مدیریت بهینه منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار روستایی دانست و ابراز امیدواری کرد این الگو در سایر روستاهای شهرستان نیز اجرا شود.
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