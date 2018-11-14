رزمایش پلیس آزادراه تهران پردیس و دستگاه های خدمات رسان برگزار شد

داوود کردی در حاشیه برگزاری رزمایش پلیس آزادراه تهران پردیس و دستگاه های خدمات رسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله قبل از شروع فصل زمستان دستگاه های امداد رسان و خدماتی طرح رزمایش دارند که در همین راستا امروز توانستیم با حضور نیروهای امداد، هلال احمر و آتش نشانی و امدادرسانی جاده ای و راهداری آزاد راه تهران پردیس این رزمایش را اجرا کنیم.

کردی در ادامه هدف از برگزاری این رزمایش را آمادگی ایمنی قبل از شروع طرح دانست و بیان داشت: هدف بزرگ دیگر ما برای اجرای این رزمایش ها اعتماد سازی برای مردم است که دستگاه های امدادرسان جهت خدمات رسانی آمادگی کامل را دارند و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در فصل زمستان به دلیل بارش نزولات آسمانی گاها شاهد لغزندگی جاده ها هستیم گفت: به رانندگان توصیه می کنیم در زمان بارش باران و برف احتیاط لازم را داشته باشند و حتما از داشتن تجهیزات جاده ای برخوردار شوند.

فرمانده پلیس راه تهران بیان داشت: توصیه دیگر ما دارندگان وسایل نقلیه این است که از تعجیل و سرعت غیر مجاز پرهیز کنند تا شاهد حوادث ناگوار در این زمینه نباشیم.