به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «روزهای بی آینه» با حضور منیژه لشکری، همسر خلبان آزاده شهید حسین لشکری، گلستان جعفریان نویسنده کتاب، مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری و علی الله سلیمی منتقد کتاب، برگزار شد.



در ابتدای این جلسه، گلستان جعفریان نویسنده کتاب گفت: راوی کتاب در ابتدا چندان مایل به مصاحبه نبود و می‌گفت من حرفی برای گفتن ندارم اما در نهایت توانستیم او را متقاعد به همکاری کنیم. این کار پیچیده و ‍پر اضطراب بود چرا که خاطرات یکی از افراد شاخص جبهه‌های جنگ را روایت می‌کرد. «روزهای بی‌آینه» در ایام نوروز با دلسوزی فراوان مصاحبه شد و من از نگاه یک زن می‌خواستم ادبیات پایداری را بیان کنم.



وی ادامه داد: سعی کردم زندگی زنی که با آرمانگرایی همسرش رو انتخاب نکرده و با عشق یک دختر ۱۹ ساله به یک خلبان تحصیل کرده در آمریکا انتخاب شده، را نمایش دهم. دلم نمی‌خواست ضرب زندگی این افراد با یک کتاب حجیم گرفته نشود. اما با این حال چیزی از قلم نیفتاده است.



منیژه لشکری نیز در ادامه گفت: کتاب خیلی صاف و ساده گفته شد ولی خیلی از بغض‌هایی را که در دلم بود، بیان نکردم. من اصلا دوست نداشتم زندگی‌ام را برای کسی بازگو کنم اما این خاطرات را به عنوان یک تاریخ در ایران بیان کردم تا بدانند یک زن با این مشکلات وجود داشته است. همسر من بیماری و مشکل خاصی نداشت اما کابوس‌های شبانه همسرم به دلیل آنچه که در این مدت به او گذاشته بود بسیار او را آزار می‌داد.



مرتضی سرهنگی در ادامه این مراسم گفت: این کتاب‌ها قیمت تمام شده جنگ را به ما نشان می‌دهند. اگر قیمت جنگ مشخص شود، متوجه می‌شویم که با بازماندگان چطور باید رفتار کرد. خانم لشکری زندگی مختص به خود را برای ما روایت کرد. سرباز دیر به گذشته بر می‌گردد، چون سختی زیادی کشیده و خاطرات تداعی می‌شوند. همه می‌دانند که در جنگ مقاومت مردها مستلزم مقاومت زن‌ها در پشت خطوط است. نویسندگان نیز مانند فرماندهان دفاعی هستند و بنظر من این کار بسیار ارزشمند است.



وی در ادامه با بیان اینکه طول می کشد قیمت جنگ تحمیلی برای نسل امروز مشخص شود، اضافه کرد: اگر ۱۲ هزار کتاب موجود در زمینه دفاع مقدس، توسط خانواده‌ها مطالعه شوند، آنگاه قیمت جنگ مشخص می‌شود.



مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری همچنین با اشاره به این نکته که در بیان مسائل جنگ واقع بین نیستیم گفت: این کتاب‌ها نزدیک‌ترین روایت به جنگ هستند. ما در جنگ دچار واقع بینی نیستیم و این کتاب‌ها ما را به سمت واقع بینی می‌برند. یک دستور زبان شورانگیز که اصل جنگ است. امروز نظام رسانه از دستور زبان تبلیغی به تعقلی نرفته به همین دلیل کمتر رسانه ملی دنبال می‌شود.



علی الله سلیمی در بخش دیگری از این نشست به بیان نظر خود از دیدگاه یک مخاطب پرداخت و گفت: خانم جعفریان از نویسندگان صاحب سبک این حوزه هستند و مشخص است که پشت این کتاب استراتژی خاص وجود داشته. تاریخ شفاهی ما از همین کتاب‌ها تشکیل شده و می‌توان بعدها به عنوان سند استفاده شود. انتخاب یک نویسنده خانم نشان می‌دهد که صاحب قلم قصد دارد به راوی نزدیک شود.



وی ادامه داد: کتاب «روزهای بی‌آینه» نشان می‌دهد که یک خانواده با آرامش و خوب را چیزی به نام جنگ بهم می‌زند.شهید لشگری در «روزهای بی آینه» غایب است اما می‌توان در کتاب با این شهید آشنا شد. راوی سعی کرده به همان میزان که از خود می‌گوید از شهید هم بگوید این یکی از ویژگی‌های دیگر این کتاب است. عنوان کتاب نیز بسیار پر معنا و مرتبط است و روزهای بی آینه یعنی روزهایی که خانم لشگری خود را ندیده است.



سلیمی در نقد خود از این کتاب نیز اشاره کرد: برخی سوالات در این کتاب پاسخ داده نشده که مخاطب دوست دارد آن را بداند. صداقت راوی یکی از ویژگی‌های آن است و او همانطور که فکر کرده، صحبت می‌کند و در نوع بیان قضاوت را به خواننده واگذار کرده است.