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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری خبر داد

آماده باش ۳۹ اکیپ راهداری در چهارمحال و بختیاری

آماده باش ۳۹ اکیپ راهداری در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از آماده باش ۳۹ اکیپ راهداری در چهارمحال و بختیاری در پی بارش برف و باران در این استان خبر داد.

احمدی جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش ۳۹ اکیپ راهداری در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این اکیپ های امدادی در محور های ارتباطی ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری به حالت آماده باش هستند.

وی تاکید کرد: این اکیپ های راهداری شامل بیش از ۳۵۰ نیروی راهدار هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اکیپ های در محور های کوهستانی شهرستان کوهرنگ در پی پیش بینی بارش برف مستقر شده اند.

وی تاکید کرد: تمهیدات لازم در گردنه ها چری و عسلکشان برای برف روبی و شن پاشی اندیشیده شده است.

کد مطلب 4458345

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