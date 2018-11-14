احمدی جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش ۳۹ اکیپ راهداری در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این اکیپ های امدادی در محور های ارتباطی ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری به حالت آماده باش هستند.

وی تاکید کرد: این اکیپ های راهداری شامل بیش از ۳۵۰ نیروی راهدار هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اکیپ های در محور های کوهستانی شهرستان کوهرنگ در پی پیش بینی بارش برف مستقر شده اند.

وی تاکید کرد: تمهیدات لازم در گردنه ها چری و عسلکشان برای برف روبی و شن پاشی اندیشیده شده است.