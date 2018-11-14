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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

با ۸ رای اعضای شورای شهر

طلوعی شهردار کرمانشاه شد

طلوعی شهردار کرمانشاه شد

کرمانشاه_ سعید طلوعی به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر کرمانشاه در جلسه امروز چهارشنبه خود بعد از ۱۳۰ روز شهردار این کلانشهر را انتخاب کرد.

در این جلسه که با غیبت سه تن از اعضای شورای شهر از جمله رسول آزادی، مازیار رضایی و طیب حیدری برگزاری شد، اعضای شهورای شهر با هشت رای سعید طلوعی را بر مسند شهرداری کرمانشاه نشاندند.

این انتخاب شهردار در حالی است که پرونده شورای شهر کرمانشاه دهم مهرماه به هیئت حل اختلاف استان کرمانشاه برای تصمیم‌گیری در مورد قصور شورا در انتخاب شهردار ارسال ده و این هیئت هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.

دهم تیرماه امسال آرش رضایی شهردار سابق کرمانشاه از سمت خود استعفا کرد و از آن زمان تاکنون کلانشهر کرمانشاه با سرپرست اداره می‌شود.

حال باید دید رای هیئت حل اختلاف استان در مورد این انتخاب چه خواهد بود.

کد مطلب 4458347

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