هوش مصنوعی دلالان مواد مخدر را در اینستاگرام پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، فیس بوک و اینستاگرام با استفاده از هوش مصنوعی دلالان مواد مخدر را در وب سایت های خود ردیابی می کنند.

این فناوری به پلتفرم های اجتماعی اجازه می دهد تصاویر مربوط به مواد مخدر را قبل از گزارش دهی کاربران، ردیابی کنند. اقدام مذکور در حالی انجام می شود که شرکت های بزرگ رسانه ای سعی دارند از فروش مواد مخدر در پلتفرم های خود جلوگیری کنند.

کوین مارتین مدیر بخش سیاست گذاری عمومی فیس بوک در آمریکا می گوید: فناوری ما می تواند محتواهایی را ردیابی کند که حاوی تصاویر مواد مخدر و اطلاعات فروش این مواد مانند قیمت و شماره تماس یا نام کاربری برای شبکه های اجتماعی دیگر هستند.

به این ترتیب بازبین های انسانی این شرکت می توانند صفحات، گروه ها و هشتگ هایی را بررسی کنند که احتمالا به مصرف مواد مخدر مربوط هستند.