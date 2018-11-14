کارگاه آموزشی ویژه طلاب علوم دینی در پاریس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، کارگاه آموزشی با محوریت تبیین نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا ویژه طلاب علوم دینی طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ آبانماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین علی ذوعلم، معاون مؤسسه پژوهشی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در محل مرکز فرهنگی المهدی (عج) پاریس برگزار شد.
در این کارگاه سه روزه حجتالاسلام ذوعلم ضمن بررسی و واکاوی مفاد نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا، پیرامون موضوعات دیگری از قبیل نقش و جایگاه طلاب و مدارس علوم دینی در حوزههای علمیه کشورهای اروپایی و نیز، نحوه و چگونگی تعامل و مناسبات میان مفاهیم و آموزههای دینی در دنیای اسلام و جهان غرب سخنرانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مکی، رییس مرکز اسلامی فرانسه و نماینده مقام معظم رهبری در فرانسه و نیز حجتالاسلام نقوی، رییس مرکز فرهنگی المهدی (عج) نیز در این برنامه حضور یافتند.
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