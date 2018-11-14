احمد خیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این که بدون شک نخستین عامل در انگیزه سازی و ایجاد لذت و عادت به کتاب و کتابخوانی در خانواده شکل می گیرد، اظهار داشت: امروزه نقش مطالعه و کتابخوانی در رشد ذهنی، اجتماعی و احساسی کودکان اثبات شده است و بر این اساس تأثیر کتاب، به‌ ویژه بر رشد و توانایی‌های زبانی و خلاقیت کودکان را نباید نادیده گرفت.

وی ادامه داد: سوالی که در این میان مطرح می شود این است که کتاب در خانواده های ما چه نقش و جایگاهی دارد؟ آیا به عنوان یک ضروت فرهنگی در سبد خرید کالاهای فرهنگی خانه دیده می شود؟ آیا به همان میزان که برای تغذیه جسم آنان هزینه می کنیم به فکر تقویت روح آنها نیز هستیم؟ و اینکه پدر و مادر چند ساعت از وقت شبانه روزی خود را در حضور فرزندان به مطالعه می پردازند؟

رئیس اداره کتابخانه و اطلاع رسانی پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان افزود: حتما تاکنون به چنین سوالاتی در ذهن اصلا توجهی نداشته ایم، حال که متوجه شده ایم چه باید کرد چه راه کارهایی می تواند در این امر ما را کمک کند؟!

وی به طرح این سؤال که چگونه پدر و مادر، می‌توانند فرزندان خود ‌را به این مهم علاقه‌مند و تشویق کنند و باعث توسعه و تعمیق فرهنگ مطالعه در جامعه شوند پرداخت و در جواب گفت: روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از مهم ترین روش های تربیتی شیوه ی الگودهی و ارائه مصداق است.

ادامه داد: تأثیر الگو و نقش‌پذیری‌ یک امری طبیعی و ماندگار است که در نهاد همه ی انسانها نهفته است، با استفاده از غریزه‌ تقلید والدین‌ می‌توانند فرزندان خود را در خصوص امور تربیت و ارزشی همراه خود سازند و از این طریق مهارت های اجتماعی را به آنان بیاموزند.

قصه گویی، یکی از راه های ترغیب به مطالعه و کتابخوانی

وی دومین روش را قصه گویی در سنین کودکی و نوجوانی بیان کرد و گفت: یکی از راه های ترغیب به مطالعه و کتابخوانی، قصه گویی است و در این میان مادران نقش اصلی را در انگیزه سازی دارند. قصه گویی علاوه بر تقویت روابط عاطفی و تکامل ذهنی به عنوان پل ارتباطی می تواند فرزندان را به کتاب علاقمند سازد و عادت آنها را به کتابخانی بیشتر کند.

خیری با اشاره به خواندن کتاب با صدای بلند به عنوان سومین راه ترغیب مطالعه، گفت: در این روش دایره لغات کودک بهبود می یابد و به آنها می آموزد که چگونه با حالت و لحن مناسب بخوانند. با این شیوه ی جذاب کتاب را بلند خوانی و بازخوانی کنید تا درآنان میل و شوق به خواندن ترغیب شود و لذت درک آن را از طریق تصاویر ذهنی که شما از لحن و نوع خواندن انتقال می دهید را حس کنند.

وی تصریح کرد: درصورت امکان همراه فرزندان خود در کتابخانه های عمومی عضو شوید و به صورت امانی از آن ها کتاب امانت بگیرید. همچنانکه وقت می گذارید و برای خرید مواد غذایی به فروشگاه های بزرگ می روید به صورت خانوادگی نیز به کتابفروشی ها و نمایشگاه های کتب سر بزنید خرید کنید و لذت و ارزش خرید کالاهای فرهنگی بالاخص کتاب را به آنان انتقال دهید که این چهارمین راه و پیشنهاد برای ترغیب مطالعه می باشد.

رئیس اداره کتابخانه و اطلاع رسانی پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در ادامه پنجمین راه کار را بیان کرد و گفت: در ایام و مناسبت های مختلفی که هدایا و جوایزی برای فرزندان خریداری می کنید کتاب را فراموش نکنید. این کار نیکو باعث می شود تا فرزند شما یاد بگیرند که به دوستان، همسالان و کسانی که دوست شان دارد کتاب هدیه کند و این فرهنگ را نیز خودبخود به آن ها انتقال دهند.

زمینه اولیه فرهنگ ترویج کتابخوانی از خانواده شروع می‌شود

وی تأکید کرد: از آنجایی که که زمینه اولیه فرهنگ ترویج کتابخوانی از خانواده شروع می‌شود و والدین نقش آغازین و مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه ایفا می‌کنند بنابراین والدین همواره به عنوان الگوهای رفتاری نقش بسزایی در تربیت روانی، فکری و اجتماعی شدن فرزندان خود دارند.

خیری تصریح کرد: بدون شک، بهترین و آسان ترین راه ترویج فرهنگ مطالعه از خانواده آغاز می‌شود. باید تلاش کرد هر چه بیشتر نسبت به ترویج و تعمیق فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اقدام کنیم، تا هم جامعه‌ای بالنده و پویا باشیم و هم فرزندان خوبی را تربیت کنیم.