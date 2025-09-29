دفتر نخست کتاب «قدم در جاده راستی» منتشر شد

احمد خیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صداقت در خانواده از مباحث بسیار مورد توجه جامعه امروزی است، چرا که بسیاری از آسیب های خانواده و طلاق ها به نبود صداقت باز می‌گردد

وی افزود: صداقت در خانواده شامل صداقت میان همسران و صداقت در ارتباط با فرزندان است.صداقت در خانواده از جمله مولفه هایی است که می تواند بر نوع روابط، سلامت روان، انگیزه ها و دغدغه های تک تک اعضای خانواده تاثیر بسزایی بگذارد.پدر و مادر دو عضو اصلی و تعیین کننده قوانین خانه، مسئولیت های زیادی در قبال یکدیگر و فرزندانشان به عهده دارند.

رئیس کتابخانه نشر و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: خانواده ها از خلا صداقت رنج می برند و این خلا، کارآمدی و پایداری خانواده را به ویژه در زندگی مشترک دچار چالش کرده است از این رو برای ایجاد و تعمیق صداقت در خانواده، آموزش نظری و کاربردی و مشاوره کاربرد دارد. به این منظور، امروزه یکی از روش های کاربردی کردن علوم در جهت بهره مندی همه افراد جامعه از آنها، مهارت سازی از مسائل علوم گوناگون و ارائه آن به صورت ساده همراه با شیوه های آموزش است. با این روش علوم پیچیده پس از ساده سازی به مهارت تبدیل می شود و در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

خیری با بیان اینکه آگاه سازی خانواده از طریق بهره مند کردن آنان از مهارت ها در موضوع صداقت با روش های نوین آموزشی در قالب خودآموز ضروری به نظر می‌رسد، تصریح کرد: ترکیب خودآموز به معنای کسی است که بدون استاد و معلم می تواند ماهرانه و استادانه کار را به انجام برساند. والدین با در درست داشتن خودآموز صداقت نیاز اولیه آنان برطرف می شود.

وی ابراز کرد: در این اثر تلاش شده است تا با استفاده از پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ صداقت‌ورزی در خانواده، مهارت‌های مرتبط با این موضوع شناسایی و با به‌کارگیری تکنیک‌های آموزشی نوین، به‌صورت خودآموز در اختیار اعضای خانواده قرار گیرد. هدف این است که یافته‌های پژوهشگران این حوزه به‌شکل عملی و کاربردی در میان همسران، والدین و فرزندان به کار گرفته شود.

رئیس کتابخانه نشر و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: این اثر، آشنایی با اصول تربیتی مرتبط با صداقت و مهارت‌ها و تکنیک‌های لازم برای اجرای این اصول را آموزش می دهد. اصول تربیتی صداقت در قالب چهل اصل ارائه شده‌اند و در هر اصل، مهارت‌های مرتبط نیز تشریح شده است.

وی افزود: روش تحقیق به‌کارگرفته شده در این اثر، مروری‌اسنادی و محقّق‌محور است. نویسنده با تکیه بر داده‌های پیشین، مهارت‌های تکنیکال را استخراج و به‌صورت خودآموز تدوین کرده است. جلد اول این کتاب به خودآموز صداقت در میان همسران پرداخته و در جلد دوم خودآموز صداقت در میان والدین و فرزندان را بررسی می کند.

دفتر نخست کتاب کتاب «قدم در جاده راستی» خودآموز صداقت در میان همسران در ۲۰۸ صفحه به بهای ۳۱۲ هزار تومان از سوی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان راهی بازار نشر شده است.