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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی:

هوای آذربایجان غربی برفی می شود/آغاز بارش مجدد باران

هوای آذربایجان غربی برفی می شود/آغاز بارش مجدد باران

ارومیه – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از امروز چهارشنبه بارش برف در مناطق سردسیر استان آغاز می شود.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای استان آذربایجان غربی از امروز بارانی است و از اواخر امروز ارتفاعات و مناطق سردسیر برف می بارد افزود: ورود سامانه بارشی از امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان موجب بارش متناوب باران و مه آلودگی تا اواخر هفته در برخی نقاط استان می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هوای شهر ارومیه ابری است و به صورت پراکنده باران می بارد اضافه کرد: ورود سامانه بارشی و ریزش هوای سرد به منطقه باعث کاهش دمای هوا شده است.

صابری خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای ارومیه بین یک و ۱۱ درجه سانتی گراد و دمای مهاباد بین سه و ۱۱ درجه سانتی گراد در نوسان بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در این مدت میاندوآب با دمای صفر درجه سانتی گراد سردترین و پلدشت و شاهین دژ با حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتی گراد بالای صفر گرم ترین نقاط آذربایجان غربی بودند.

کد مطلب 4458670

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