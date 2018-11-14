هوای آذربایجان غربی برفی می شود/آغاز بارش مجدد باران

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای استان آذربایجان غربی از امروز بارانی است و از اواخر امروز ارتفاعات و مناطق سردسیر برف می بارد افزود: ورود سامانه بارشی از امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان موجب بارش متناوب باران و مه آلودگی تا اواخر هفته در برخی نقاط استان می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هوای شهر ارومیه ابری است و به صورت پراکنده باران می بارد اضافه کرد: ورود سامانه بارشی و ریزش هوای سرد به منطقه باعث کاهش دمای هوا شده است.

صابری خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای ارومیه بین یک و ۱۱ درجه سانتی گراد و دمای مهاباد بین سه و ۱۱ درجه سانتی گراد در نوسان بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در این مدت میاندوآب با دمای صفر درجه سانتی گراد سردترین و پلدشت و شاهین دژ با حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتی گراد بالای صفر گرم ترین نقاط آذربایجان غربی بودند.