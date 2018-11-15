وزیر بهداشت وارد همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی با استقبال مسئولان استانی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی صبح پنج شنبه وارد بخش قروه درجزین شهرستان رزن از توابع استان همدان شد.

قاضی‌زاده هاشمی که به منظور کلنگ‌زنی محل احداث بیمارستان جایگزین ۱۵۰ تخت خوابی شهرستان رزن در بیمارستان ولیعصر (عج) رزن، به این استان سفر کرده است با استقبال معاون استاندار همدان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و معاونان وی، فرماندار، بخشدار و امام جمعه رزن و شوراهای شهر و روستا و مردم شهرستان رزن وارد این دیار شد.

کلنگ زنی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان رزن و بررسی طرح‌های این بیمارستان‌ و بازدید از مراکزجامع سلامت قروه و دمق از دیگر برنامه‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به همدان است.

وزیر بهداشت سپس به سمت شهرستان خدابنده در استان زنجان حرکت کرده و در آیین کلنگ‌زنی بیمارستان ۴۲۰ تخت خوابی رسول اکرم (ص) شرکت می‌کند.