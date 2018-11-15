واژگونی اتوبوس در محور شیراز به اصفهان ۱۶ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس فارس، گفت: ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه شب گذشته یک دستگاه اتوبوس در محدوده دشت مرغاب، محور شیراز به اصفهان دچار حادثه شد.

محمد جواد مرادیان تصریح کرد: ۶ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که براساس اعلام امدادگران، ۱۶ نفر مصدوم و به بیمارستان های صفاشهر و مرودشت منتقل شده اند.

وی تاکید کرد: در این حادثه کسی در محل وقوع تصادف کشته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود این اتوبوس حامل بانوان ورزشکار منتخب کاراته استان فارس بوده که از شیراز برای شرکت در مسابقات انتخابی عازم تهران بوده اند.