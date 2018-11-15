سهام آسیایی با امید به کاهش تنش بین چین و آمریکا رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه، با نشانههایی از این که چین و آمریکا ممکن است گامهایی را برای کاهش تنشهای تجاری بین خود بردارند، سهام چین جهش کرد و شاخصهای آسیایی را بالا کشید.
هرچند طبق دادههای سرمایهگذاران اروپایی، شاخصهای سهام این قاره، معاملات امروز را محتاطانه آغاز خواهند کرد؛ فوتسی انگلیس بدون تغییر برای معاملات باز خواهد شد اما داکس آلمان و کاک فرانسه در آغاز خریدوفروش امروز، به ترتیب ۰.۲۵ درصد و ۰.۲ درصد افت خواهند کرد.
منابعی از دولت آمریکا امروز به رویترز گفتند که چین پاسخ خواستههای امریکا را برای واشنگتن ارسال کرده است، اما توضیح بیشتری ندادند. به این ترتیب این امید به وجود آمد که دو قدرت اقتصادی جهان بتوانند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ تجاری خود را از سر بگیرند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن، ۰.۷ درصد رشد کرد. این شاخص روز گذشته در حالی افت کرد که سقوط سنگین قیمتها نفت، نگرانیها در مورد چشمانداز تقاضا و رشد اقتصادی را تشدید کرد.
شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۹ درصد و شاخص هانگسنگ هنگکنگ ۰.۸ درصد رشد کردند.
سهام استرالیا ۰.۰۵ درصد بالا رفتند اما سهام ژاپن، با تقویت ین، ۰.۲ درصد افت کردند.
سرمایهگذاران در روزهای اخیر از اخباری که حاکی از این بود که پکن و واشنگتن، قبل از دیدار رسمی رییسجمهور ترامپ و رییسجمهور شی جینپینگ، مذاکرات غیررسمی خود را آغاز کردهاند، استقبال کردند.
تعداد کمی از ناظران بازار انتظار دارند در این دیدار یک توافق تجاری بین دو کشور منعقد شود، اما امیدها در مورد این که دو طرف تصمیم بگیرند تنشها را کاهش داده و سپس در کنار آن مذاکرات با جزئیات بیشتر را ادامه دهند، در حال افزایش است.
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