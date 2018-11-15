به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، محمدحسین جمال پور اظهار داشت: کمیته امداد در نیمه نخست سال جاری ۱۴۷ مورد کمک‌هزینه تأمین جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت، ۱۹ مورد کمک‌هزینه به دختران نیازمند غیر تحت حمایت، ۱۶ مورد کمک برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار و هفت مورد هدیه ازدواج به پسران تحت حمایت کمیته امداد استان یزد اهدا کرد.

وی افزود: کمیته امداد استان یزد طی شش‌ماهه نخست امسال ۸۰۸ میلیون تومان برای کمک به ازدواج نوعروسان و پسران تحت حمایت و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار هزینه کرده که ۵۸ درصد از مبلغ یاد شده از محل اعتبارات دولتی و ۴۲ درصد از محل کمک‌های مردمی همچون صدقه و زکات تأمین ‌شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد بیان کرد: نیکوکاران می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و با تعیین نیت خاص برای ازدواج مددجویان تحت حمایت، کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را در قالب طرح کوثر به این نهاد اهدا کنند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد استان یزد از سال ۱۳۷۰ تاکنون نسبت به فراهم‌سازی زمینه ازدواج نوعروسان تحت حمایت، ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار و نوعروسان نیازمند غیر تحت حمایت اقدام کرده است، افزود: سرانه پرداختی برای ازدواج مجدد بانوان و نوعروسان تحت حمایت ۲.۵ تا پنج میلیون تومان و سرانه کمک‌هزینه تأمین جهیزیه دختران نیازمند غیر تحت حمایت و هدیه ازدواج پسران تحت حمایت ۲ میلیون تومان است.