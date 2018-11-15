پایان قدرت نمایی سارقان زورگیر/دختر جوان مالک موتور سارقان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نثاری در توضیح این خبر گفت: در پی طرح شکایت با موضوع زورگیری در کلانتری ۱۹۰ مجیدیه، پرونده مقدماتی در این خصوص تشکیل و جهت ادامه رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "به صورت پیاده در حال تردد در خیابان رسالت - خیابان کرمان جنوبی بودم که دو نفر سوار بر موتورسیکلت به سمت حمله ور شدند ؛ یکی از آنها مرا با قمه مجروح و ضمن سرقت گوشی موبایلم سریعا متواری شدند که در این حین پلاک موتور آنها در محل جای ماند.

کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی با شناسایی آخرین مالک موتورسیکلت به تحقیق از این شخص پرداختند؛ مالک موتورسیکلت در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد که دارای مغازه موتورسیکلت فروشی است و موتورسیکلت را به صورت قولنامه ای به یک خانم جوان فروخته است.

با شناسایی خریدار موتورسیکلت به نام لیلا، کارآگاهان به محل سکونت این خانم جوان در شرق تهران مراجعه و به تحقیق از وی پرداختند؛ این خانم جوان به نام لیلا (۲۰ ساله) در اظهارات اولیه منکر هرگونه خرید موتورسیکلت شد اما در ادامه تحقیقات و با ارائه مستندات از سوی کارآگاهان و نهایتا مواجه حضوری با فروشنده موتورسیکلت اعتراف کرد که موتورسیکلت خریداری شده در اختیار پسر جوانی به نام رحمان ( ۲۲ ساله ) است که از حدوده چند ماه پیش با او آشنا شده است.

لیلا در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: از حدود چند ماه پیش و از طریق شبکه مجازی اینستاگرام با رحمان آشنا شدم؛ ابتدا تماس ما از طریق فضای مجازی بود اما پس از مدت کوتاهی و به پیشنهاد و اصرار رحمان با یکدیگر ملاقات کرده و از آن زمان به بعد آشنایی و دوستی مان بیشتر و بیشتر شد تا اینکه یک روز رحمان با پرداخت مقداری پول از من خواست تا برایش یک موتورسیکلت بخرم و من نیز بواسطه علاقه ای که به رحمان پیدا کردم، موتور را خریداری کرده و در اختیار او قرار دادم اما اطلاعی از انجام سرقت توسط رحمان ندارم.

با شناسایی محل سکونت رحمان در منطقه حکیمیه تهران، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی اقدام به دستگیری او کردند؛ رحمان در اظهاراتش مدعی شد که در مورخه ۰۵/۰۷/۱۳۹۷ (همان روز سرقت) پلاک موتورسیکلتش مفقود شده اما در ادامه ضمن اعتراف صریح به کتمان حقیقت بیان داشت که شب سرقت موتور سیکلتش را جهت انجام سرقت در اختیار سه تن از دوستانش به نام های سینا، صالح و مراد قرار داده است.

با شناسایی محل سکونت سینا در محله دولت آباد، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی جهت دستگیری وی اقدام کرده اما او با اطلاع از حضور کاراگاهان اقدام به فرار از طبقه پنجم ساختمان می کند که نهایتا دستگیر می شود. در ادامه با شناسایی مخفیگاه دو متهم دیگر پرونده و طی یک عملیات ضربتی آنها نیز دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری با اعلام این خبر گفت: "در تحقیقات صورت گرفته، متهمان پرونده ضمن اعتراف صریح به سرقت از شاکی پرونده، به بیش از ۱۰۰ فقره سرقت دیگر با همین شیوه و شگرد اعتراف کردند که تاکنون تعدادی از شکات شناسایی و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی دعوت و متهمان اصلی پرونده را مورد شناسایی قرار دادند و تحقیقات جهت شناسایی سایر مالباختگان کماکان در دستور کار قرار دارد.