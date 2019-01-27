دستگیری سارقان زورگیر/ ۱۲ میلیون تومان در لحظه اول زورگیری!

سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: درحوالی ساعت ۱۸ مورخه ۱/۷/۹۷ شخصی به نام ولی الله با مراجعه به کلانتری ۱۶۱ ابوذر اعلام می‌کند در حال رفتن به سمت منزل بودم که دو نفر موتور سوار از پشت سر به من نزدیک شدند و پس از توقف به سمت من حمله ور شدند و با تهدید چاقو عابر بانک مرا سرقت و به اجبار رمز آن را از من گرفتند و بعد از آن هم به سرعت از محل متواری شدند.

وی با اشاره به اینکه با این پرونده از طریق کلانتری ۱۶۱ ابوذر به پایگاه هشتم ارجاع داده شد و با توجه به حساسیت موضوع در دستور کار قرار داده شد.

با بررسی ها و تحقیقات انجام شده بعد از این سرقت سارقان در همان روز با حضور در پاساژ علاء الدین با کارت مالباخته یک عدد گوشی همراه با کارت مالباخته و با نام وی و بعد از آن یک دستگاه هوندا ۱۲۵ جمعا به مبلغ ۱۲ میلیون تومان خریداری کرده اند.

با به دست آمدن سر نخ های مختلف از تردد سارقان و پاتوق های یکی از سارقان در نهایت این سارق در نهم دی ماه سال جاری به نام محسن در قهوه خانه ای در محدوده امام زاده حسن دستگیر و به پایگاه هشتم انتقال داده شد که با توجه ه اعترافات محسن در همان روز همدست وی به نام مهدی در خیابان فلاح شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

سارقان که حدودا ۲۰ ساله هستند در اعترافات خود اعلام داشتند که پس از سرقت از آنجائی که شماره رمز کارت را از مالباخته گرفته بودند سریعا یک دستگاه موتور سکلت و یک دستگاه موبایل خریداری کردند، آنها همچنین اعلام داشتند که هرگز باور نمی کردند که توسط پلیس دستگیر شوند.

سرهنگ کارآگاه علی عزیز خانی با اشاره به اینکه به اتهامات این سارقان در شعبه ۵ بازپرسی ناحیه ۳۴ تهران رسیدگی می شود، بیان داشت: تحقیقات از این سارقان برای در پایگاه هشتم پلیس آگاهی همچنان ادامه دارد.‌