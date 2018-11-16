بازنشستگی به معنای تعطیلی رسالت انسانی ، دینی و انقلابی نیست

به گزارش خبرنگارمهر،علی رضا رشیدیان پنج شنبه شب در مراسم تودیع سه معاون خود در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تجلیل از خدمات آنان اظهار کرد: باید توجه داشت که بازنشستگی به معنای تعطیلی رسالت انسانی ، اجتماعی ، دینی ، انقلابی و اسلامی ما نیست و همچنان در خدمت به انقلاب ، ملت و کشورمان حضور خواهیم داشت و هر جا نیاز باشد مشاوره و همراهی و همکاری می کنیم.

وی افزود:امروز که بار مسئولیت اجرایی از دوش ما برداشته می شود ، خدارا شاکریم که شرمنده همرزمان شهید خود نشدیم که مبادا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده باشیم در عین آنکه همه ما در خدمت به نظام و کشور و مردم مان لحظه ای آرام نخواهیم داشت.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: حتی اگر نسبت به یک قانون احساس خوشایند یا ناخوشایندی داشته باشیم نباید تاثیری در نحوه اجرای ما داشته باشد که اگر اینگونه باشد زیبنده کارگزاران نظام جمهوری اسلامی نیست.

رشیدیان گفت:همانگونه که در این سال ها در استان تلاش کردیم قانون ،ملاک و میزان عمل ما باشد و بعد از قانون ،اسناد بالا دستی و طرح آمایش محور عمل بود و در این راستا از همه برنامه ریزان و بخش هایی که در نظارت و اصلاح و اجرای قوانین اقدام کردند ، قدردانی می کنم .

وی در ارتباط با اهم فعالیت های انجام شده توسط معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: برخی از مهمترین اقدامات این معاونت در دولت های یازدهم و دوازدهم توسعه سیاسی و اجتماعی ، تشکیل خانه احزاب و تقویت و توسعه سمن ها ، خانه جوانان و مجمع مشورتی بانوان و نیزجوانان و میزهای گفت و گو بوده است که ثمره تلاش های صادقانه این معاونان در طول این دوره با همکاری مدیران و کارشناسان ذیربط است.

وی همچنین اهم فعالیتهای حوزه معاونت فنی و عمرانی استانداری خراسان رضوی را اینگونه بیان کرد:در همان ابتدای فعالیت ام ۴۰ پروژه مهم مشخص و طی این مدت پیگیری شد که امروز بخش عمده آنها انجام شده و برخی در حال اجراست و این بیلان کاری با همه مشکلات اعم از کمی اعتبارات و مسائل اجرایی و غیره سند افتخاری است که در حوزه روبناها و مباحث عمرانی و غیره با همکاری مدیران این حوزه ها انجام شد.

رشیدیان تاکید کرد:افزایش ضریب نفوذ گاز روستایی از ۵۶ در سال ۹۲ به بیش از ۸۰ درصد که با تکمیل پروژه های پیمانسپاری شده به ۹۴ درصد می رسد و یا تلاش ها در حوزه برق و راه و جاده و نیز مدیریت بحران آب بسیار گسترده و ارزشمندبوده است.

وی گفت:یکی از اقدامات مهم در حوزه عمرانی بازسازی مناطق زلزله زده استان بود به گونه ای که ۱۸۰۰ خانه روستایی در کمتر از ۸ ماه به انجام رسید و طرح های هادی آنها تکمیل شد.

وی ادامه داد : در حوزه آب علی رغم خشکسالی های گسترده و مداوم با تدبیر مدیران این حوزه به خوبی استان از بزنگاه هایی که شاید به مویی می رسید عبور داده شد و کارهایی بزرگی در مدیریت آب مشهد و استان انجام شد.